Stade Rennais : Hamari Traoré, les dessous de sa prolongation

Convoité cet été par plusieurs clubs, dont le PSG, Hamari Traoré a finalement décidé de prolonger son contrat avec le Stade Rennais FC. Dans une interview accordée aux médias du club breton, le latéral droit a expliqué les raisons de sa prolongation.

Hamari Traoré très convoité cet été

Cet été, le Stade Rennais FC a perdu plusieurs joueurs. Hamari Traoré aurait pu faire partie des joueurs qui ont quitté le club rennais, tant il était convoité. En effet, le PSG en avait fait sa cible prioritaire pour remplacer Thomas Meunier, parti au Borussia Dortmund après la fin de son contrat en juin dernier. L’international malien avait également des touches à l’étranger. Mais ni le Paris Saint-Germain, ni les clubs étrangers ne sont parvenus à attirer le latéral droit de 28 ans. En cause, sa décision de prolonger avec le club breton jusqu’en juin 2023, alors que son précédent contrat prenait fin en juin 2021. Une prolongation dont il a dévoilé les dessous.

Le Malien séduit par le projet du Stade Rennais FC

Dans son entretien avec les médias du Stade Rennais FC, Hamari Traoré a évoqué les raisons de sa prolongation et celle de Faitout Maouassa. L’international malien a expliqué qu’ils étaient restés en Bretagne « car il y a un beau projet » et qu’ils étaient « dans un bon groupe ». Hamari Traoré a ajouté que leur progression se faisait sans problème avec les Rouge et Noir et que la suite était « de bon augure ». Le défenseur a également rappelé que c’était sa « quatrième saison à Rennes », avant de conclure : « Je m’y sens bien. Tout se passe bien. »