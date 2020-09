ASSE Mercato : Une pépite tunisienne ciblée par Claude Puel

L’ ASSE reste toujours à l’affût d’un joli coup en cette fin de mercato estival. Claude Puel serait sur une piste menant vers un jeune milieu de terrain tunisien.

L'ASSE suit de près Mohamed Ali Ben Romdhane

Claude Puel, manager général de l’ASSE, poursuit sa politique qui consiste à recruter de jeunes joueurs prometteurs gratuitement ou à moindre coût. Ainsi, il a braqué ses radars sur une pépite tunisienne évoluant à l’Espérance sportive de Tunis, Mohamed Ali Ben Romdhane, selon France Football. Le joueur suivi par l’AS Saint-Étienne n’a que 21 ans, mais est déjà international avec la sélection A des Aigles de Carthage depuis novembre 2019 et compte 3 sélections. Il est sous contrat avec le club de la capitale de la Tunisie jusqu’en juin 2022. D’après Transfermarkt, sa valeur marchande est de 400 000 euros. Mohamed Ali Ben Romdhane a disputé 28 matchs sous le maillot Sang et Or des Espérantistes, dont 25 en Ligue 1 Pro (championnat de l’élite tunisienne).

Claude Puel fidèle à son recrutement à moindre coût

Claude Puel a déjà réussi à attirer Jean-Philippe Krasso, Sétigui Karamoko (arrivés sans contrat pro), Yvan Neyou (prêté par le SC Braga avec une option d’achat) et Adil Aouchiche (18 ans, arrivé libre du PSG) à l’ASSE cet été, quasi gratuitement. Précisons par ailleurs que le club ligérien a versé une indemnité de formation et une prime à la signature à la pépite formée au Paris Saint-Germain. Mohamed Ali Ben Romdhane débarquera-t-il à l'ASSE à moins d'un demi-million d'euros ? À suivre...