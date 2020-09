RC Lens : Encore de mauvaises nouvelles pour Seko Fofana

Alors qu’il a effectué sa première avec le RC Lens contre les Girondins de Bordeaux, Seko Fofana retourne à l’infirmerie. Ce mercredi, les Sang et Or ont indiqué que le milieu de terrain s’est de nouveau blessé.

Seko Fofana de nouveau à l’infirmerie du RC Lens

Si le RC Lens réalise un bon début de saison, Seko Fofana traverse des moments difficiles. Absent depuis la reprise du championnat, le milieu de terrain a signé sa première apparition dimanche. L’Ivoirien est entré en jeu à la 63e minute de jeu lors du succès (2-1) des Sang et Or contre les Girondins de Bordeaux. Mais ce match a laissé des traces à la recrue la plus chère de Lens. Dans un communiqué publié mercredi, le club artésien a confirmé une « rechute » de son milieu de terrain. « Seko est victime d’une rechute aux ischio-jambiers de même gravité que sa lésion musculaire précédente. La durée de son indisponibilité n’est pas encore déterminée », indique le communiqué.

Un nouveau blessé pour Franck Haise

De nouveau blessé, Seko Fofana va manquer la prochaine sortie du RC Lens. Les Sang et Or se déplacent sur la pelouse du Nîmes Olympique dimanche. Une rencontre pour laquelle Franck Haise ne pourra également pas compter sur Clément Michelin. Le club révèle dans le même communiqué que le défenseur central souffre « d’une entorse grave de la cheville ». Si la durée exacte de son indisponibilité reste pour le moment inconnue, le joueur de 23 ans va manquer plusieurs semaines de compétition. Victime d’une rupture du tendon d’Achille, Cheick Traoré poursuit sa rééducation avec le staff médical. Charles Boli est encore en phase de reprise après une lésion profonde tendino-musculaire de l’ischio-jambier.