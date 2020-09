OL Mercato : Memphis Depay, un indice de plus sur son départ

Memphis Depay n’est pas visible sur les photos de l’entraînement de l’OL publié sur son site internet du club. Cette absence remarquée du capitaine accentue la rumeur sur son transfert au FC Barcelone.

Memphis Depay en instance de transfert au Barça ?

Memphis Depay s’est-il entrainé en salle, en marge de l’entrainement collectif de l’OL sur la pelouse du Groupama Training Center ? C’est possible ! Toutefois, son absence sur les photos de la séance d’entrainement de ce mercredi alimente les spéculations sur son avenir. Pour la plupart des fans, c'est un indice de plus sur le futur transfert du N°10 des Gones. Ce n’est plus un secret, l’attaquant et buteur de l’Olympique Lyonnais est la priorité de son compatriote Ronald Koeman, nommé entraineur du Barça le 19 août dernier. Les supporters des Gones ont été les premiers à s’inquiéter, sur les réseaux sociaux, de l’absence de Memphis Depay sur les images de l’entrainement. Annoncé sur le départ d’ici le 5 octobre, Joachim Andersen était aussi absent des clichés publiés par l’OL.

L'attaquant néerlandais veut franchir un palier loin de l'OL

Memphis Depay veut rejoindre un club qui joue la Ligue des champions régulièrement afin de franchir un palier, améliorer ses statistiques et étoffer son palmarès. De plus, il est dans sa dernière année de contrat et sera libre de signer avec le club de son choix à partir de janvier 2021. Dès lors, la direction du club rhodanien ne se privera pas de transférer le Néerlandais en cas d'offre intéressante avant la fermeture de la fenêtre estivale des transferts. Selon Transfermarkt, il vaut 44 M€, mais l’OL pourrait bien le vendre pour moins que ce montant, afin d'éviter de le voir partir libre le 30 juin 2021 à l’issue de son bail. Notons qu'en plus du club catalan, Memphis Depay (26 ans) intéresse l'AC Milan.