RC Lens : Absence de supporters, Jean-Louis Leca inquiet.

Le RC Lens roule au super dans ce début de saison avec 3 victoires consécutives. Jean-Louis Leca et ses coéquipiers évoluent pourtant sans leurs supporters en grand nombre et cela commence à inquiéter le portier, surtout pour la suite de l’exercice 2020-2021.

RC Lens : Leca, « le public va nous manquer dans la difficulté »

Le RC Lens a joué son premier match de Ligue 1 contre l’OGC Nice à huis clos. Contre le PSG et Bordeaux, le Racing Club a bénéficié du soutien de seulement 5 000 supporters. Ça marche certes dans ce début de championnat pour le promu, qui a remporté ses deux matchs à domicile et un en déplacement à Lorient, mais Jean-Louis Leca est inquiet pour la suite de la saison. Selon lui, si la jauge est maintenue à 5 000 spectateurs ou si certains matchs se jouent à huis clos, cela pourrait être difficile pour les Sang et Or. Le RCL est habitué à communier avec ses supporters, surtout à Bollaert. « On a forcément envie de jouer et de communiquer avec le public après des victoires comme celles de Paris et de Bordeaux », a expliqué le gardien de but des Lensois sur RMC Sport. Le dernier rempart du RC Lens ne fait pas la fine bouche, car « ça se passe bien » pour l’instant pour l’équipe de Franck Haise. Par contre, il n’est pas serein parce que la saison est encore longue. « Le public va vraiment nous manquer quand on sera plus dans la difficulté. Quand il faudra aller chercher un résultat ou une égalisation, notre 12e homme nous manquera fortement », s'est inquiété le protégé de coach Haise.

Les lensois peuvent-ils tenir la distance ?

Le RC Lens est 4e de Ligue 1 avec 9 points + 2 derrière l'ASSE, le Stade rennais (10 points) et Montpellier HSC (9 points). Les Artésiens ont certes été battus d'entrée par le Gym (2-1), mais ils ont enchainé trois succès respectivement contre le PSG (1-0), le FC Lorient (3-2) et Bordeaux( 2-1). Pour leur prochain match de championnat, ils affronteront le Nîmes Olympique au stade des Costières (dimanche à partir de 15h). Le RCL n'oublie pas son objectif de la saison qui reste le maintien. Même s'ils ne sont pas certains de tenir ce rythme de victoires, l'idée répandue dans le nord de la France est de remporter assez de matchs pour arracher la relégation les points du maintien avant l'heure. C'est à ce prix que va retomber la pression.