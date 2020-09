AS Monaco Mercato : Loïc Badiashile prêté en Espagne (Off.)

Le gardien Loïc Badiashile a quitté l’ AS Monaco pour rejoindre Las Rozas (D3 espagnole). Le prêt a été officialisé ce mercredi par les deux formations.

AS Monaco : Loïc Badiashile prêté à Las Rozas

Le dégraissage est en marche à l’ AS Monaco. Après avoir recruté massivement lors de ce mercato estival (Axel Disasi, Caio Henrique, Kevin Volland, Anthony Musaba, Radosław Majecki...), le club de la Principauté a décidé de diminuer un peu son effectif. Ainsi, Loïc Badiashile a été prêté à Las Rozas, club de troisième division espagnole. Le jeune gardien de 22 ans va évoluer en Espagne pendant cette saison 2020-2021. « L’AS Monaco annonce le prêt pour un an de Loïc Badiashile au club madrilène de Las Rozas. Le Club lui souhaite la plus grande réussite pour la saison à venir », a annoncé le compte Twitter de la formation du Rocher.

Une bonne prise pour le club espagnol ?

Prêté pour la 3e fois, après son passage au Cercle Bruges et à Amiens SC, Loïc Badiashile n’a joué que 3 matchs, dont 1 comme titulaire avec le groupe professionnel de l’ AS Monaco. Il a donc été prêté à Las Rozas pour grappiller du temps de jeu et s’aguerrir avant de retourner au club monégasque, auquel il est lié depuis le 1er juillet 2016. Le natif de Limoges, qui n’a plus joué avec le club asémiste depuis plusieurs mois, sera-t-il en condition physique ? On le saura assez tôt.