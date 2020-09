OL Mercato : Lyon accélère pour Pellistri, Paqueta en attente

L’ OL est décidé à finaliser le transfert de Facundo Pellistri du CA Penarol (Uruguay) après une première offre repoussée. Le jeune joueur devrait débarquer à Lyon pour prendre la place de Bertrand Traoré, transféré à Aston Villa.

L'OL prêt pour finaliser le transfert de Facundo Pellistri

L’OL se prépare à passer à l’offensive pour transférer Facundo Pellistri. Juninho est sur le point de boucler le dossier du talentueux milieu de terrain. La première proposition lyonnaise, estimée à 5 M€, avait été refusée par le CA Penarol. Toutefois, les dirigeants du club rhodanien sont maintenant prêts à rehausser leur offre, car ils ont encaissé un peu plus de 18 M€ sur le transfert de Bertrand Traoré. Justement, Facundo Pellistri vient pour remplacer le Burkinabé au sein de l’équipe de Rudi Garcia. Dribbleur, technique et puissant, Facundo Pellistri pourrait également évoluer en meneur de jeu, si Houssem Aouar est transféré avant la fermeture du mercato le 5 octobre. D’après L’Équipe, « la nouvelle offre de l’OL est surtout assortie d'un pourcentage de 40 % à la revente ». La source croit savoir que le transfert du joueur de 18 ans devrait être bouclé « autour de 7 M€ ». Un contrat de 5 saisons est déjà conclu entre l’agent de la pépite uruguayenne et la direction des Gones, à en croire la source.

Lucas Paqueta, son arrivée conditionnée !

Longtemps associé à l’OL, Lucas Paqueta pourrait également débarquer dans la capitale des Gaules avant la fermeture de la fenêtre des transferts de l’été. Juninho ne lâche pas son compatriote international brésilien (11 sélections, 2 buts). D’après les indiscrétions du quotidien sportif, le dossier du milieu de terrain de l'AC Milan sera accéléré dès que Lyon aura acté deux transferts. En plus de Houssem Aouar, Memphis Depay et Jeff Reine-Adélaïde sont sur le départ. Le tarif du joueur de 23 ans est de 20 M€, alors qu'il a été acheté par le club lombard à Flamengo à 38 M€ en janvier 2019. Outre la nationalité brésilienne, Paqueta est portugais. Il a donc l'avantage de ne pas être un joueur extra-communautaire.