LOSC Mercato : Galtier justifie le transfert de Burak Yilmaz

Arrivé au LOSC avec la réputation de serial buteur, Burak Yilmaz peine à s’affirmer en tant que tel. Pour autant, Christophe Galtier croit en son joueur qui découvre un top championnat à 35 ans.

Galtier prend la défense de Burak Yilmaz

À l’image de Jonathan David, Burak Yilmaz n’a pas encore fait trembler les filets sous le maillot du LOSC. L’attaquant turc n’a délivré qu’une passe décisive en 4 matchs de Ligue 1. Si son compteur but reste fermé pour le moment, l’avant-centre de 35 ans garde la confiance de Christophe Galtier. Mercredi en conférence de presse, le coach du Lille OSC a demandé de la patience pour l’ancien du Besiktas. Surtout qu’il découvre un tout autre championnat cette saison. « Avec Burak, on travaille beaucoup à la vidéo. C’est un joueur qui a un grand vécu et de par les discussions avec ses coéquipiers, il parle de ses déplacements et d’où il aime recevoir le ballon. Comme tout buteur, ça ira mieux quand il marquera », a indiqué l’entraîneur des Dogues.

Un rôle bien défini pour Yilmaz au LOSC

Christophe Galtier a également justifié pourquoi le choix du LOSC s’est porté sur Burak Yilmaz. L’entraîneur lillois révèle qu’il avait besoin d’un nouveau cadre pour encadrer ses jeunes poulains. « Après le départ de Loïc [Rémy], on a dit avec Luis qu’on voulait un attaquant expérimenté pour encadrer les attaquants […] C’était un profil dont nous avions besoin après le départ de Loïc », a expliqué le coach du LOSC. Pour rappel, l’international turc (61 sélections/24 buts) est arrivé libre en provenance du Besiktas. Il s’est engagé pour deux ans avec le Lille OSC.