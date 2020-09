LOSC Mercato : Forte pression de Luiz Araujo sur Galtier

Présent depuis 4 saisons au LOSC, Luiz Araujo veut continuer à évoluer au club nordiste. L’ailier gauche brésilien a cependant posé une condition pour rester fidèle à Lille OSC.

LOSC : quel début de saison pour Luiz Araujo ?

Le LOSC réalise un bon début de saison 2020-2021 et Luiz Araujo est un de ses joueurs les plus en forme du moment. Dimanche, en match de clôture de la 4e journée de Ligue 1 sur la pelouse de l’Orange Vélodrome, le milieu offensif de Lille OSC a été l’homme du match. Auteur de l'ouverture du score (1-1) en début de seconde mi-temps, il aurait pu offrir la victoire aux siens s'il n'avait pas croisé un Steve Mandanda impérial dans les cages de l’OM. Pour son avenir, Luiz Araujo, sous contrat jusqu’en juin 2022, n’a pas envie de quitter les Dogues cet été. « Aujourd'hui, je veux rester au LOSC, y avoir ma chance », a assuré le joueur de 24 ans en conférence de presse.

Le Brésilien envoie un message à Christophe Galtier

Luiz Araujo n’est pas un titulaire au sein de l’effectif lillois. Une situation à laquelle il veut mettre fin avec sa réclamation d'un temps de jeu plus important. Si son temps de jeu ne peut pas être augmenté, le Brésilien n’exclut pas de quitter le LOSC. « Néanmoins, si tel n'était pas le cas, je discuterais avec mes dirigeants. Et nous envisagerons ce qui sera le mieux pour moi et le club », dit-il. Luiz Araujo ne veut plus commencer les matchs sur le banc de touche. Il ne cache plus qu’il n’est « pas heureux d’être remplaçant ». Il se montre à son avantage chaque fois que Christophe Galtier le met en confiance et pour lui, cela devrait suffire à faire changer d’avis à l’entraîneur lillois avec pour conséquence plus de temps de jeu pour lui. « Je montre que je veux être titulaire, que je le mérite. Je ne suis pas qu'un excellent joueur de banc. Tous les joueurs ont besoin de confiance, celle de l'entraîneur. Mais également des rythmes des matches. Je n'en ai pas eu depuis ces dernières saisons », déplore-t-il.

Enfin, Araujo est convaincu qu’avec plus de temps de jeu, il sera plus utile pour le LOSC. « À partir du moment où j'en aurai, je ne pourrai être que meilleur par rapport à ce que je suis actuellement », a-t-il promis.