PSG Mercato : Énorme révélation dans le dossier Koulibaly

Présenté depuis de longs mois comme le successeur de Thiago Silva au PSG, Kalidou Koulibaly est encore un joueur de Naples. S’il dispose d’un bon de sortie, le défenseur sénégalais ne devrait pas rejoindre le club de la capitale.

Kalidou Koulibaly s’éloigne encore du PSG

Si le départ de Thiago Silva du PSG est déjà acté, Kalidou Koulibaly n’est pas proche de prendre le relais à Paris. Depuis plusieurs mois, le défenseur sénégalais est présenté comme le successeur du Brésilien au Paris Saint-Germain. Mais jusqu’ici, le joueur de 29 ans défend encore les couleurs de Naples. Pour Le Parisien, la piste menant à l’international sénégalais (33 sélections/1 but) est même à oublier. Le journal francilien révèle que le PSG n’a pas les ressources financières pour le recruter. Pourtant, le défenseur napolitain dispose d’un bon de sortie cet été. Son club attend un chèque compris entre 70 et 80 millions d’euros pour le lâcher. Un montant que ne peut débourser le club de la capitale selon la même source.

Un duel de Premier League pour la cible de Paris

Sur le marché des transferts, Kalidou Koulibaly est également courtisé en Angleterre. Une destination qu’apprécierait d’ailleurs le joueur. Le journal confirme ainsi que Manchester City et Liverpool sont à la lutte pour signer l’ancien messin. Les Reds comptent sur leur star Sadio Mané pour convaincre son compatriote de rejoindre Anfield. Jürgen Klopp veut former une redoutable paire défensive avec le Sénégalais et le Néerlandais Virgil Van Dijk.