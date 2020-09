FC Nantes Mercato : Gourcuff se satisfait de sa solution à 0€

Alors que le FC Nantes recherche un attaquant, Christian Gourcuff pourrait finalement revoir ses plans. Le coach du FCN estime que recruter à ce poste n’est plus une priorité. Le technicien nantais n’exclut pas de recourir à une solution interne.

Christian Gourcuff a déniché sa perle rare au FC Nantes

Le FC Nantes va-t-il renoncer à recruter un nouvel attaquant ? Faut croire que oui. Interrogé par Ouest-France, Christian Gourcuff a indiqué que s’offrir un renfort à ce poste n’était plus une priorité. Le coach des Canaris se satisfait des progrès affichés par le jeune Randal Kolo Muani. « C’est un joueur sur lequel on avait des espoirs, mais pas de certitudes. Recruter pour recruter n’a pas d’intérêt. Ça peut même être négatif. Après, on sait très bien que l’on ne fait pas une saison avec onze joueurs », a indiqué le technicien nantais. Christian Gourcuff demande juste de la patience pour son poulain de 21 ans. « Après, il faut se donner un peu de temps. Randal n’a pas eu six mois. Il n’a pas pu jouer le premier match [sortie de Covid], mais on l’a installé, il progresse, il prend confiance », a-t-il poursuivi.

Kolo Muani, une bonne pioche à 0€ ?

Formé au FC Nantes, Randal Kolo Muani retrouve l’équipe première cette année. La saison dernière, il était prêté à l’US Bologne. Il a disputé 14 matchs avec la formation de National pour 3 buts et 5 passes décisives. Reste plus qu’à savoir s’il parviendra à donner raison à son entraîneur. Lequel a pourtant le feu vert de sa direction pour signer en attaque. Christian Gourcuff a déjà lancé Kolo Muani 3 fois lors des 4 premières journées de Ligue 1. Pour le moment, le natif de Bondy ne s’est pas encore montré décisif avec les Canaris. Le FCN est 14e de Ligue 1 avec 1 victoire, 2 nuls et une défaite.