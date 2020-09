FC Barcelone Mercato: Luis Suarez à l'Atlético de Madrid pour 6M€

Luis Suarez n’est plus un joueur du FC Barcelone. L’Uruguayen a rejoint l’Atlético de Madrid pour la poursuite de sa carrière. L’information a été donnée dans la nuit d’hier par le Barça.

Luis Suarez quitte le FC Barcelone avec des larmes

Une page se tourne au FC Barcelone avec le départ de Luis Suarez du club catalan. Le buteur uruguayen de 33 ans quitte la catalogne où il était arrivé le 11 juillet 2014 contre 81 millions d’euros. Le Barça l’avait débauché à Liverpool FC où il brillait déjà de mille feux. Le Sud-Américain n’avait pas mis de temps pour trouver sa place aux côtés de Lionel Messi jusqu’à la fin de la saison dernière. Luis Suarez a quitté le Barça pour l'Atlético de Madrid car la direction du club a besoin de relancer son projet sportif. La défaite en Ligue des champions la saison dernière face au Bayern Munich 8-2 a clairement donné le ton des changements profonds nécessaires au Barça. Même Lionel Messi, la plus grande star du club catalan, aurait pu quitter les lieux pour permettre aux dirigeants de repenser intégralement leur projet sportif. Malgré son insistance pour partir cet été, Leo Messi a été retenu grâce à sa clause libératoire de 700 millions d’euros. Son départ brutal pouvant avoir des conséquences beaucoup plus lourdes, le FC Barcelone s’est montré ferme sur son dossier jusqu’au bout.

Combien coute le transfert de Suarez à l'Atletico Madrid ?

Mais tout le monde au FC Barcelone n’est pas Lionel Messi et Luis Suarez vient de l’apprendre à ses dépens. L’Uruguayen voulait rester au club et a expliqué à ses dirigeants qu’il était prêt à y jouer les seconds rôles afin d’aider la jeune garde à monter au premier plan. L’entraîneur Ronald Koeman n’a jamais validé cette option. Depuis sa prise de fonction, il a préféré démarrer son expérience au club avec des joueurs qui auront un rôle clair. Se refusant de gérer les égos des stars qu'il pourrait durablement laisser sur le banc, il n’a laissé aucune illusion à Luis Suarez qui vient de faire ses valises. Selon la presse espagnole, l’attaquant de 33 ans a laissé des larmes sur la pelouse du centre d’entraînement du Barça dans la matinée de mercredi. Le FC Barcelone a ensuite officialisé son départ, livré le nom de sa destination ainsi que le prix de son transfert.

Les remerciements du Barça à son ex-buteur

C’est donc toujours en Liga que va évoluer l’Uruguayen la saison prochaine. Il rejoint l’ancien club d’Antoine Griezmann, l’Atletico Madrid, qui deviendra un des cadres du secteur offensif du Barça avec ce départ. Le transfert de Luis Suarez a couté 6 millions d’euros au club madrilène. Le FC Barcelone remercie son ex-buteur « pour son engagement et lui souhaite bonne chance pour le futur ». Il faut noter que le joueur a été le troisième meilleur buteur de l'histoire du Barça. Il a inscrit 198 buts et remporté quelques 13 titres avec le club catalan en 6 ans et 283 matchs toutes compétitions confondues.