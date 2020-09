Stade rennais mercato : Accord avec Alfred Gomis de Dijon FCO !

Le Stade rennais a trouvé un accord avec Alfred Gomis, le portier de Dijon FCO, pour remplacer Edouard Mendy. L’actuel portier du SRFC devrait être présenté par Chelsea ce jeudi.

Le Stae rennais arrache un accord pour le remplaçant de Mendy

Au Stade rennais, un Sénégalais pourrait succéder à un autre dans les buts. Après Edouard Mendy, transféré à Chelsea, Alfred Gomis pourrait devenir le prochain portier du SRFC. Le club breton a déjà trouvé un accord avec le gardien de Dijon FCO qui était sur sa liste de 3 gardiens ciblés pour remplacer Edouard Mendy. Malgré les réticences des dirigeants bourguignons, le Stade rennais se serait mis d’accord avec l’ancien gardien du Torino FC, selon France Football. Comme l’actuel portier breton en partance pour Londres, Gomis est un gardien international sénégalais. Il compte 10 matchs à son compteur avec les Lions de la Teranga.

Dijon FCO, ce qu’il reste pour le transfert d’ Alfred Gomis

Alfred Gomis était sur la même liste que Dominik Livakovic du Dinamo Zagreb et Rui Silva de Grenade CF. C’est finalement sa parfaite connaissance de la Ligue 1 qui a fait succomber les dirigeants Rennais. Ces derniers ont trouvé un accord avec lui sur la durée de son contrat ainsi que la rémunération qui sera la tienne dans leur club. Dijon FCO avait donné son accord au Stade rennais pour négocier avec le gardien de but. Cet accord n’aura cependant de valeur que si les deux clubs s’entendent, ce qui est pour le moment peu évident. En effet, le Stade rennais aimerait recruter Alfred Gomis pour moins de 10 millions d’euros. Pour le Dijon FCO, le gardien de but ne partira pas pour moins de 15 millions d’euros. C’est à ce niveau qu’achoppent les tractations pour son transfert.

SRFC : Edouard Mendy présenté ce jeudi à Chelsea

Jusqu’au bout, le SRFC n’a pas annoncé le départ de son portier pourtant déjà à Londres depuis mardi. Il a passé la traditionnelle visite médicale préalable à la signature d’un contrat. Son transfert a été retardé en partie à cause du match de Chelsea dans la journée de mercredi face à Barnsley (6-0) en League Cup. Frank Lampard avait déjà annoncé la venue du gardien dans son équipe tout en insistant sur le rôle joué par Petr Cech dans le dossier. Il avait ensuite subordonné sa signature officielle au résultat de sa visite médicale terminée depuis mercredi, ce qui permet de passer à l’étape suivante ce jeudi. C’est ce départ acté qui a amené le Stade rennais à progresser sur le dossier Alfred Gomis qui a de grandes chances de succéder à son compatriote.