OM Mercato : Luis Henrique, les détails du contrat connus

Luis Henrique est sur le point de signer à l’ OM. L’Olympique de Marseille aurait trouvé un accord avec Botafogo et Três Passos. Les détails du contrat du jeune attaquant brésilien seraient même déjà connus.

OM : Luis Henrique attendu ce jeudi

Luis Henrique serait le buteur supplémentaire annoncé par André Villas-Boas après le match entre l’ OM et le LOSC (1-1, 4e journée de Ligue 1). Selon les informations de L’Équipe, l’ Olympique de Marseille aurait finalement convaincu les deux clubs propriétaires de l’attaquant, à savoir Botafogo (40% des parts) et Três Passos (60%) de le céder contre un chèque de 12 millions d’euros. Un contrat de 5 ans serait même déjà prêt pour la pépite brésilienne qui devrait débarquer dans la cité phocéenne ce jeudi, avant de passer sa visite médicale demain vendredi. Ainsi, Luis Henrique deviendrait la 4e recrue estivale de l’ OM, après le milieu défensif Pape Gueye, le défenseur central Leonardo Balerdi et le le latéral gauche Yuto Nagatomo.

Le Brésilien, un bon coup pour les Marseillais ?

Avec des objectifs très élevés cette saison en Ligue 1 et en Ligue des champions, l’ OM a tenu à se renforcer en attaque et Luis Henrique va être signé. Considéré comme un grand espoir du football brésilien, l’attaquant de 18 ans est très apprécié par son coéquipier Lucho Gonzalez qui évolue à Botafogo depuis 2016. Selon les propos de l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille dans La Provence ce jeudi, Luis Henrique est « un attaquant très rapide et costaud. Il a besoin de peu de touches pour contrôler et frapper. Ce sera un bon renfort pour l'OM, avec le même style que Dario Benedetto, en un peu moins technique quand même ». Reste que, ayant repris l’entraînement depuis une dizaine de jours après une pubalgie, le prodige brésilien n’a pas participé aux 5 derniers matchs de Botafogo… D’où de grosses réserves sur sa condition physique.