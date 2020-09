ASSE Mercato : Ce qui a bloqué l'arrivée de Vincent Aboubakar

L’ ASSE n’a plus que 11 jours pour boucler le transfert d’un attaquant de pointe. Visé par Claude Puel, Vincent Aboubakar est tout proche de signer avec le Besiktas. Son arrivée à l'AS Saint-Étienne a été compromise par son gros salaire.

ASSE : Le gros salaire de Vincent Aboubakar a été l'obstacle

Pour remplacer Loïs Diony, l’ASSE lorgnait Vincent Aboubakar qui s’est libéré de son contrat avec le FC Porto, mais son arrivée dans le Forez n'a pas été possible. En effet, l'exigence salariale de l'attaquant de 28 ans a été un obstacle lors des discussions. D’après les informations du site Peuple Vert, les négociations entre la direction du club ligérien et le Camerounais ont été bloquées à cause du gros salaire de ce dernier. Pour rappel, Claude Puel a décidé de réduire la masse salariale de l’AS Saint-Étienne, il ne peut donc pas se permettre de recruter encore un joueur dont le salaire avoisine celui de Stéphane Ruffier, Wahbi Khazri ou Ryad Boudebouz. Ces trois Verts émargent chacun à plus de 200 000 € par mois. Ils sont ainsi poussés dehors afin d’alléger la masse salariale des Stéphanois. Rappelons que le mercato estival ferme ses portes le 5 octobre et Claude Puel a la pression sur ses épaules, car Charles Abi est touché au genou.

Signature d'Aboubakar au Besiktas, c'est imminent

D’après la source, le Besiktas a proposé un contrat de deux saisons avec une 3e année en option, plus un salaire mensuel de 120 000 € à Vincent Aboubakar. N’ayant toujours pas réussi à se débarrasser de Ruffier, Khazri et Boudebouz, l’ASSE ne pouvait pas s’aligner sur cette offre du club turc. L'avant-centre international camerounais devrait signer avec le club stambouliote dans les prochains jours, sous réserve de sa visite médicale. Il a d'ailleurs débarqué à Istanbul très tôt ce jeudi et a été accueilli par les dirigeants des Aigles Noirs à l’aéroport Atatürk. Il faut indiquer que le natif de Yaoundé fait un retour à la maison, car il avait porté les couleurs du Besiktas en 2016-2017, en prêt du FC Porto.