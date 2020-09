Stade rennais : Raphinha, sa prochaine destination connue

Arrivé au Stade rennais l’été dernier, Raphinha pense déjà à l’après SRFC. L’ailier brésilien sait où il veut poser ses valises après son passage à Rennes.

Raphinha évoque déjà un départ du Stade rennais

Comme Édouard Mendy en route pour Chelsea, un autre joueur du Stade rennais rêve de poursuivre sa carrière en Premier League. Arrivé au Stade rennais il y a un an, Raphinha a ouvert la porte à un départ du SRFC. L’attaquant brésilien souhaite évoluer en Angleterre dans le futur. Pour l’ailier de 23 ans, la raison est toute simple. « Je suis venu en France avec l’envie de toujours progresser. Ça veut dire aussi d’aller dans des plus grands clubs. La Premier League est le championnat le plus fort du monde et j’ai envie de jouer là-bas », a-t-il expliqué au micro de UOL Esporte. Recruté l’été dernier, Raphinha est encore sous contrat avec Rennes jusqu’en 2023. Au terme de sa première saison, il a disputé 30 matchs pour 7 buts et 5 passes décisives.

Un joli chèque en vue pour le SRFC ?

Ces dernières saisons, le Stade rennais a encaissé de jolis chèques en cédant certains de ses éléments aux clubs anglais. Le prochain transfert d’Édouard Mendy à Chelsea va ainsi rapporter près de 30 millions d’euros au club breton. Celui-ci avait à peine déboursé 4 millions pour le recruter en provenance du Stade de Reims l’été dernier. Lors du dernier mercato estival, Ismaïla Sarr avait quitté Rennes pour Watford contre 30 millions d’euros. Avec Raphinha, le SRFC peut donc espérer un autre joli coup. À condition que le Brésilien s’illustre davantage. Depuis le début de la saison, il n’a délivré qu’une passe décisive en 4 apparitions de Ligue 1. Le SRFC avait déboursé 21 millions d’euros pour s’attacher ses services.