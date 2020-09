OL Mercato : Départ de Pierre Kalulu, Aulas ne décolère pas

Jean-Michel Aulas, président de l’ OL, est toujours très remonté contre Pierre Kalulu parti librement à l’AC Milan alors que son club formateur lui proposait un premier contrat professionnel.

OL : Pierre Kalulu « ne va pas réussir » à Milan

Le départ de Pierre Kalulu de l’OL à l’AC Milan a fait très mal à Jean-Michel Aulas. Lors d'une conférence tenue dans une école de commerce supérieure à Troyes, le patron de l’Olympique Lyonnais a jugé la signature du jeune défenseur en Lombardie trop précoce. Il a estimé que ce dernier a brulé les étapes, sans être certain que son choix lui ouvre les portes d’une grande carrière. Dans son témoignage, le président du club rhodanien est revenu sur le départ « à l'étranger tout de suite » de Pierre Kalulu. « J’ai un jeune joueur qui, l'année dernière, était en équipe de France des moins de 19 ans. Il devait signer pro, mais au dernier moment, il est parti au Milan AC. […] Il est parti trop vite alors qu'on avait fait des propositions », a-t-il rappelé. Parlant toujours de l’arrière latéral droit de 20 ans, Jean-Michel Aulas a fait la révélation suivante : « J’ai eu tout à l'heure, pour un autre sujet, le directeur sportif du Milan AC, Paolo Maldini. Il me disait qu'il [Pierre Kalulu, ndlr] n’allait probablement pas réussir ».

Le gros défi qui attend Pierre Kalulu chez les Rossoneri

Pierre Kalulu a été formé à l’OL comme ses frères ainés Aldo Kalulu (24 ans) et Gédéon Kalulu (23 ans). Il a intégré l’Académie lyonnaise en 2010 lorsqu’il n’avait que 10 ans. Le natif de Lyon a été capitaine de l’équipe réserve de l’OL et international Tricolore U18, U19 puis U20 avant son départ en Italie. En fin de contrat stagiaire le 30 juin 2020, il s’est engagé librement avec le Milan AC pour trois saisons, jusqu’en juin 2023. Barré par la concurrence chez les Gones, Pierre Kalulu espère lancer sa carrière sous le maillot des Rossoneri. Et le défi qui l'attend en Serie A est de taille. Il va devoir tout faire pour faire mentir Paolo Maldini et Jean-Michel Aulas.