PSG - OM : Crachat sur Alvaro, Di Maria refuse de s'excuser

Pour avoir craché sur Alvaro Gonzalez lors du Classique entre le PSG et l’OM, Angel Di Maria a été sanctionné par la commission de discipline de la LFP. Au moment d’évoquer sa sanction, le joueur du Paris Saint-Germain ne s’est pas excusé pour cet acte répréhensible.

4 matchs de suspension pour Angel Di Maria

Autre incident regrettable du Classique PSG-OM, le crachat d’ Angel Di Maria sur Alvaro Gonzalez a été sanctionné par la commission de discipline de la LFP. L’ailier du PSG est suspendu pour 4 matchs. Au micro de Radio Continental, l’Argentin estime que cette « sanction est dure et difficile ». Une privation qui lui semble une éternité d’autant qu’il n’y a pas de matchs prévus cette semaine. « Comme nous ne jouons pas en semaine, la sanction devient encore plus longue », a regretté l’ancien Madrilène.

L’Argentin choqué par les mots d’Alvaro Gonzalez

Angel Di Maria s’est penché sur sa sanction sans un seul mot d’excuse envers Alvaro Gonzalez. D’ailleurs, il déclare même avoir craché sur l’Espagnol car ce dernier lui a lancé des mots qui ne lui ont pas plu. « Ce que j'ai fait, je l'ai fait par réaction parce qu'il y a eu des mots qui ne m'ont pas plu », s’est-il justifié. Le Parisien ne s’est donc pas excusé auprès du Marseillais, mais il reconnaît qu’il a « commis une erreur » et que cette « sanction est méritée » au regard de « tout ce qu’il se passe avec le Covid… ». Enfin l’ex-Madrilène peut s’estimer chanceux, car ses arguments ont été entendus par la commission de discipline et sa sanction n’est pas vraiment sévère. « Ils m’ont dit qu’ils avaient écouté mes arguments. Normalement ça aurait dû être entre 7 et 10 matches », a-t-il révélé.