RC Lens : Nîmes, Benrahou lance le défi contre les Lensois

Le RC Lensaffronte le Nîmes Olympique dimanche (15h) aux Costières. Yassine Benrahou, un jeune joueur de l’équipe de Bernard Blaquart, a annoncé la couleur sur ce match de la 5e journée de Ligue 1.

RC Lens : Benrahou attend le promu de pied ferme à Nîmes

Le RC Lens fait un début de saison remarquable et suscite de la méfiance chez ses adversaires. Avant d’affronter le club promu en Ligue 1, Yassine Benrahou a reconnu les qualités de leur adversaire. « Le Racing Club est une bonne équipe qui a fait un bon début de saison », a-t-il admis dans La Provence. Cependant, le Nîmes Olympique se tient prêt pour relever le défi contre le 4e du championnat. « On est sûr de nos forces », a rassuré le milieu offensif nîmois. Yassine Benrahou a ensuite passé une consigne à ses coéquipiers pour contrer le plan des Lensois. Il leur a demandé de se « concentrer sur eux-mêmes », car assure-t-il : « si chacun se donne à fond pour l’équipe, ça ne posera pas de problème ».

Yassine Benrahou ne rougit pas du début de saison des Crocos

Le RC Lens a 9 points et les Crocos en ont 4 et pointent à la 15e place. Ils ont enregistré une victoire, deux défaites et un match nul. Toutefois, il n’y a pas lieu de s’alarmer selon le joueur de 21 ans. « C’est un bon début de saison, cohérent. On est dans nos standards au niveau des points. Le nul à Lyon (0-0) après 2 défaites frustrantes nous redonne confiance », a-t-il expliqué. Les matchs perdus par le club gardois étaient contre le FC Nantes (2-1) et le Stade rennais (2-4). Quant à la victoire, Yassine Benrahou et ses coéquipiers l'avaient signé à domicile contre le Stade Brestois (4-0), lors de la première journée de Ligue 1.