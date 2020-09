Stade Rennais : Les premiers mots de Mendy à Chelsea (Off.)

Dans les tuyaux ces dernières semaines, le transfert d’ Edouard Mendy du Stade Rennais FC à Chelsea est officiel depuis ce jeudi. L’international sénégalais a exprimé ses premières émotions en tant que nouveau gardien de la formation londonienne.

Stade Rennais FC mercato : Edouard Mendy signe 5 ans à Chelsea

Edouard Mendy n’est plus le gardien du Stade Rennais FC. Le Sénégalais appartient désormais à Chelsea, un club où il vient de signer un contrat de 5 ans, après avoir passé sa visite médicale avec succès. Le transfert a été officialisé par le club de Ligue 1. Pour convaincre les responsables bretons de leur céder le dernier rempart sénégalais, les recruteurs blues auraient lâché un chèque de 24 millions d’euros plus 6 millions d’euros pour les bonus. Une très belle vente pour les Rennais qui avaient déboursé 5 millions d’euros pour signer Edouard Mendy l’été dernier en provenance du Stade de Reims. A Chelsea, le dernier rempart sénégalais devra concurrencer Kepa Arrizabalaga dont les prestations laissent à désirer.

Le Sénégalais impatient d’étrenner les couleurs de Chelsea

Recommandé par Petr Cech, Edouard Mendy a exprimé ses premières impressions sur le site officiel de la formation londonienne. Il s’est dit « très enthousiaste à l'idée de rejoindre Chelsea ». Il a ajouté que, pour lui, c’était « un rêve… de faire partie de cette équipe excitante et de travailler avec Frank Lampard et toute son équipe d'entraîneurs ». Enfin, l’ancien Rémois a déclaré être impatient de connaître ses nouveaux coéquipiers et de jouer pour son nouveau club. « J'ai hâte de rencontrer mes coéquipiers et j'ai hâte de commencer », a-t-il assuré.