LOSC Mercato : 30 M€, le prochain coup de Campos identifié

Après les départs d’Osimhen et Gabriel, le LOSC devrait encore réaliser de belles ventes d’ici la fin du mercato. Boubakary Soumaré devrait notamment rapporter gros à la direction du Lille OSC.

Le LOSC peut se frotter les mains pour Boubakary Soumaré

La condition de Soumaré pour quitter le Lille OSC













Autant dans le sens des arrivées que celui des départs, le LOSC s’est une fois de plus montré actif cet été. Le Lille OSC a notamment réalisé deux grosses ventes au mercato.a rejoint Naples contre 81 millions d’euros (bonus compris). Le transfert dea rapporté 26 millions d’euros aux caisses lilloises. Le club nordiste devrait encore recevoir un chèque conséquent grâce à Boubakary Soumaré . Sous contrat avec les Dogues jusqu’en 2022, le milieu de terrain fait partie des joueurs susceptibles de partir. Dans son édition de ce jeudi, L’Équipe le confirme encore. Pour le journal spécialisé, « le LOSC aimerait récupérer entre 25 à 30 M€, hors bonus et intéressement ».Si le LOSC s’attend à une vente de Boubakary Soumaré, le joueur ne souhaite pas rebondir n’importe où. En hiver déjà, le milieu de 21 ans avait refusé de rejoindre Newcastle. Un refus qui avait irrité la direction lilloise, surtout que les Magpies proposaient un montant estimé à 40 millions d’euros. Le milieu défensif avait été écarté du groupe de Christophe Galtier pendant quelques semaines suite à sa décision de rester. D’après le quotidien sportif, l’ancien titi du PSG « ne quittera Lille que pour un grand club ». La même source dévoile que des modestes formations de Premier League et des cadors de Serie A (Inter, Naples, Milan) s’intéressent au jeune lillois. Le PSG suivrait avec attention la situation de son ancien poulain selon le journal.