OL Mercato : Offre en provenance du Brésil pour Jean Lucas

Peu utilisé à l’ OL, Jean Lucas a été proposé au RC Strasbourg. En attendant la décision du RCSA, un club brésilien a manifesté son intérêt pour le milieu de terrain.

OL : Offre de l'Internacional Porto Alegre pour Jean Lucas

Arrivé à l’OL à l’été 2019 en provenance du CR Flamengo (Brésil), Jean Lucas pourrait rapidement retourner dans son pays natal. En effet, un club brésilien, précisément Internacional Porto Alegre a transmis officiellement une offre à l’Olympique Lyonnais afin de se faire prêter les services du joueur de 22 ans, d’après Foot Mercato. En manque de temps de jeu dans l’équipe de Rudi Garcia, les agents de Jean Lucas lui cherchent un club où il pourrait jouer régulièrement. Pour se donner les moyens de récupérer le Brésilien, les Rouge et Blanc ont proposé à l’OL de prendre l'intégralité de son salaire en charge pour l’exercice 2020-2021, selon la source.

Jean Lucas en difficulté à l'Olympique Lyonnais

Jean Lucas a été transféré le 25 juin 2019 contre un chèque de 8 millions d'euros. Il avait suivi ses compatriotes Juninho et Sylvinho qui venaient d’être nommés directeur sportif et entraineur principal. Le natif de Rio de Janeiro est la première recrue de Juninho après son retour à Lyon en tant que dirigeant. Confronté à un souci d'adaptation, l'ancien joueur de Flamengo n'a pas réussi à s'imposer entre Rhône et Saône lors de sa première saison. En 11 matchs de Ligue 1 disputés en 2019-2020, il a été titulaire une seule fois et a marqué un but. Ce début d'exercice 2020-2021, le milieu relayeur a joué deux bouts de matchs lors des 4 premières journées. Entré en jeu contre le Montpellier HSC et le Nîmes Olympique, il a cumulé 63 minutes de jeu.