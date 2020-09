OM Mercato : Luis Henrique présent dans la cité phocéenne

Attendu à l’ OM ce jeudi, Luis Henrique est effectivement arrivé à l’aéroport de Marignane en fin de matinée. Le jeune attaquant brésilien doit passer sa visite médicale. Si tout se passe bien, le prodige de Botafogo signera son contrat avec l’Olympique de Marseille.

OM : Luis Henrique est arrivé à Marseille

Luis Henrique a quitté le Brésil hier pour arriver à l'aéroport de Marignane ce jeudi en fin de matinée, accompagné de deux de ses proches. Un membre de l’encadrement de l’ OM l’attendait à l’aéroport. Titi et Antonin, deux grands supporters marseillais, étaient également présents pour accueillir la pépite brésilienne, annoncée par André Villas-Boas après le match entre l’Olympique de Marseille et Lille OSC (1-1), dimanche en clôture de la 4e journée de Ligue 1.

Un contrat de 5 ans pour le Brésilien ?

Selon RMC Sport, l’attaquant polyvalent de Botafogo va passer sa visite médicale à 15 heures. Si tout se passe bien, le prodige de 18 ans (19 ans le 14 décembre) va signer un contrat de 5 ans, soit jusqu’en 2025. L’ OM devrait lâcher entre 10 et 12 millions d’euros pour conclure l’affaire. Une somme qui n’est plus un problème en raison de la rallonge accordée par Frank McCourt pour recruter un attaquant supplémentaire cet été. En revanche, la visite médicale pourrait réserver un vilain tour, car Luis Henrique sort à peine d’une pubalgie. André Villas-Boas et les supporters olympiens retiennent leur souffle.