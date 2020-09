RC Strasbourg : Laurey vire un joueur de l’entraînement

Kevin Zohi n’a pas hésité à se chamailler hier mercredi avec Thierry Laurey, entraîneur du RC Strasbourg. Résultat, le coach a interdit la séance d'entraînement à l’Ivoiro-Malien.

RC Strasbourg : Kevin Zohi interdit d’entraînement mercredi matin

Les joueurs du RC Strasbourg étaient présents mercredi matin au camp d’entraînement pour préparer le déplacement à Monaco, dimanche (15h) pour le compte de la 5e journée de Ligue 1. Une séance d’entraînement que Kevin Zohi n’a pas pu achever. En effet, selon les informations de L’Alsace, l’attaquant de 23 ans s’est lancé dans « une altercation verbale » avec Thierry Laurey… « lors d’un banal exercice en préambule de l’opposition sur terrain réduit ». Un accrochage verbal de brève durée, mais intense, qui n’a pas du tout plu au coach alsacien qui a aussitôt viré l’attaquant de l’entraînement. Interrogé sur l’incident, Kader Mangane n’a pas souhaité donner les raisons de l’altercation entre le joueur et l’entraîneur. Le coordinateur sportif du RC Strasbourg s’est contenté de dédramatiser l’incident en déclarant qu’ « il ne faut pas en faire une montagne », car « ce sont des choses qui arrivent dans la vie d’un groupe ».

Quelle attaque des Strasbourgeois face à l’AS Monaco ?

Le RC Strasbourg se déplace à Monaco dimanche (15h) à l’occasion de la 5e journée de Ligue 1. Après cette bravade, la place de Kevin Zohi, titulaire lors de la défaite à Saint-Étienne (0-2), mais absent lors de la victoire contre le Dijon FCO (1-0), est clairement menacée. Ce qui laisserait très peu d’options à Thierry Laurey pour composer son secteur offensif. En effet, le technicien alsacien ne peut pas compter non plus sur Lebo Mothiba, toujours à l’infirmerie. Quant à Dimitri Liénard et Majeed Waris, « ils sont un peu malades », selon Kader Mangane. Il ne s’agit toutefois pas du coronavirus, que les deux joueurs avaient déjà contracté. Le onze de départ strasbourgeois est attendu avec anxiété par les supporters.