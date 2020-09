ASSE Mercato : Vers la prolongation de Nordin et Hamouma

L’ ASSE envisage de prolonger le contrat de Romain Hamouma et d’Arnaud Nordin. Des discussions sont entamées dans ce sens pour les deux joueurs offensifs décisifs.

ASSE : Quelles sont les conditions pour la prolongation de Hamouma ?

À l’ASSE depuis 2012, Romain Hamouma fait un début de saison remarquable. En quatre journées de Ligue 1, il a marqué 3 buts et est l’actuel meilleur buteur de l’équipe stéphanoise. Une performance qui pousse l’AS Saint-Étienne à se projeter avec le polyvalent attaquant. En effet, le club ligérien a entamé des négociations avec ce dernier afin de prolonger son bail qui expire le 30 juin. L’Équipe croit savoir que le joueur de 33 ans a été « reçu mercredi » par la direction des Verts « pour lui proposer un an supplémentaire soumis à condition ». La proposition est conditionnée par le nombre de matchs qu’il va jouer cette saison. L’ASSE lui proposerait le même salaire brut mensuel d’après le quotidien sportif. Pour être plus précise, la source indique que le salaire de Romain Hamouma « a chuté de 80 000 € à 50 000 € en deux ans ».

La réponse de Nordin sur son éventuelle prolongation

Outre Romain Hamouma, les Verts songent également à blinder le contrat d’Arnaud Nordin. Ce dernier est également très décisif en ce début d’exercice. Il a déjà trois passes décisives à son actif en 4 apparitions en championnat. Le bail de l’ailier gauche de 22 ans est certes valide jusqu’en 2022, mais l’AS Saint-Étienne veut lui faire signer un nouveau contrat. Interrogé sur la rumeur sur son avenir dans son club formateur, l’international Espoir Tricolore a botté en touche. « La prolongation de mon contrat ? Je ne préfère pas en parler, mais plutôt me focaliser sur le match face au Stade rennais » a-t-il répondu en conférence de presse, ce jeudi.