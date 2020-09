OM Mercato : André Villas-Boas fait une annonce forte

Sur le point d’officialiser Luis Henrique, l’ OM signera ainsi sa 4e recrue estivale. Faut-il s’attendre à d’autres arrivées avant la fin du mercato estival ? André Villas-Boas, entraîneur de l’Olympique de Marseille, a répondu à cette question ce jeudi en conférence de presse.

OM : plus d’arrivée sans avoir d’abord vendu

Économiquement dans le dur, l’ OM ne rassurait pas pour le mercato estival. Mais à l’épreuve des faits, les recruteurs de l’Olympique de Marseille s’en sont bien tirés. En raison d’un budget mercato restreint, le club phocéen a recruté malin en visant des joueurs en fin de contrat (Pape Gueye et Yuto Nagatomo) ou des prêts (Leonardo Balerdi). Ce jeudi, Luis Henrique est arrivé à Marseille. Le prodige brésilien devrait signer un contrat de 5 ans pour renforcer le secteur offensif de la formation olympienne. L’ OM en serait ainsi à sa 4e recrue estivale. Malgré la très probable signature de la pépite brésilienne, les dernières rumeurs laissaient croire qu’un second renfort offensif pourrait être signé. Ce qui donnerait 5 recrues cet été pour l’Olympique de Marseille. André Villas-Boas reconnaît que cette option n’est pas à écarter, mais qu’elle est soumise à une condition. Selon le coach phocéen, le club olympien ne peut à présent recruter qu’après avoir vendu. « Il n’y aura pas d’arrivée supplémentaire, je ne pense pas, sauf s’il y a des départs », a expliqué le technicien portugais.

Quels joueurs à vendre ?

Au début du mercato, il était question de vendre pour 60 millions d’euros afin de rééquilibrer les comptes et éviter des sanctions du fair-play financier. À cet effet, les joueurs à forte valeur marchande avaient été cités (Florian Thauvin, Boubacar Kamara, Duje Caleta-Car, Bouna Sarr et Morgan Sanson), mais cette liste a finalement disparu de tous les radars. L’ OM doit garder ses meilleurs éléments pour accroître ses chances de terminer sur le podium de Ligue 1 et faire une bonne participation en Ligue des champions. Plus récemment, une seconde liste de joueurs à vendre a circulé (Kostas Mitroglou, Valère Germain, Christopher Rocchia, Maxime Lopez et Kevin Strootman). Mais à part quelques rumeurs pas toujours fondées, aucun club ne semble s’être concrètement manifesté pour ces joueurs. Autrement dit, vendre avant de recruter s’annonce très compliqué pour l’ OM en cette dernière ligne droite du mercato estival.