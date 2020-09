ASSE : Consignes fermes de Puel contre le Stade Rennais

L’ ASSEreçoit le Stade rennais ce samedi (17h) au stade Geoffroy-Guichard. Il s’agit de la confrontation entre le leader et son dauphin. Claude Puel a livré ses consignes en conférence de presse d’avant-match.

ASSE : Puel veut « éviter de tomber dans l’euphorie »

L’ASSE et le Stade rennais s’affrontent lors de la 5e journée Ligue 1, avec comme enjeu, la première place du championnat. Actuel leader, l’équipe de Claude Puel est sous pression en ce début de saison. Une pression difficile à gérer selon lui. « D’un seul coup, les projecteurs sont braqués sur plusieurs joueurs et même sur l’équipe en général. Cette exposition médiatique peut être un danger », a-t-il confié. L’entraineur de l’AS Saint-Étienne a recommandé la prudence à ses joueurs, afin « d’éviter de tomber dans l’euphorie ». « Il faut faire attention. Quatre matchs, ce n’est strictement rien. Il faut rester concentrés sur notre jeu. Être réguliers et fiables. Il y a assez de chausse-trappes à anticiper surtout en cette période de mercato », a-t-il conseillé ensuite.

Claude Puel se méfie du Stade Rennais

Claude Puel a évidemment évoqué l’adversaire de l’ASSE. Il avoue que le Stade rennais fait aussi un bon début de Ligue 1. « Rennes réussit aussi un très bon début de championnat et dispose en plus d'un effectif pour jouer la Ligue des champions », a admis le patron de l’encadrement technique des Verts. D’après ce dernier, le profond banc de touche du SRFC « lui permet d’être performant sur l’ensemble d’un match ». Pour finir, Claude Puel a reconnu que l’équipe bretonne « figure parmi les favoris du championnat ». Du coup, « le challenge » de l’ASSE contre les Rennais « est très important » selon le coach des Stéphanois. Rappelons que les deux équipes ont le même nombre de points (10), mais les Verts ont une différence de but plus importante (+6), contre (+4) pour les Rouge et Noir.