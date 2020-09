LOSC Mercato : Boubakary Soumaré a tranché pour son avenir

Indésirable au LOSC, Boubakary Soumaré ne devrait toutefois rien craindre pour son avenir. De grosses écuries souhaiteraient signer le joueur de Lille OSC, qui aurait même déjà fait son choix.

LOSC : Boubakary Soumaré sur le départ

Le LOSC envisagerait de se séparer de plusieurs joueurs avant la fin du mercato estival, le 5 octobre. Si les dirigeants lillois n’ont encore rien arrêté de définitif concernant l'avenir des joueurs comme l’ailier brésilien Luiz Araujo ou le défenseur central Adama Soumaoro, le verdict serait déjà tombé pour Boubakary Soumaré. Ce dernier est clairement sur la liste des départs. Une bonne nouvelle pour les clubs désireux de le recruter. Et vu le talent du jeune milieu de terrain lillois, les prétendants sont nombreux, et non des moindres. Des prétendants parmi lesquels le Dogue aurait déjà fait son choix.

Le choix du Lillois connu ?

Selon les informations de La Voix du Nord, Boubakary Soumaré exclut de retourner au PSG. Le prodige de 21 ans ne semble pas avoir gardé un bon souvenir de son club formateur où il n’a joué aucun match professionnel. Un choix de la pépite du LOSC qui fait la part belle à ses autres courtisans qui sont principalement des clubs italiens, à savoir l’Inter Milan, le Milan AC et le SSC Naples. Une liste où les concurrents ont à peu près les mêmes chances de rafler la mise, vu que le Dogue voudrait évoluer dans un club présent en Europe. Mais à ce petit jeu, l’Inter Milan semble plus avantagé, avec sa qualification en Ligue des champions, à la différence des deux autres. Reste que les Intéristes sont encore loin de plier l’affaire, car le milieu de terrain du LOSC serait également convoité en Angleterre et en Allemagne. Tous ces candidats n’ont plus qu’une dizaine de jours pour convaincre Boubakary Soumaré.