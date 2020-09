Stade Rennais Mercato : Julien Stéphan dévoile sa priorité

Le Stade Rennais est à la recherche d’un gardien de but en priorité pour remplacer Édouard Mendy transféré à Chelsea. Julien Stéphan attend aussi un défenseur central avant la fermeture du marché des transferts de l’été, le 5 octobre.

Stade Rennais : le remplaçant de Mendy et un défenseur attendus

Après avoir livré ses impressions sur le départ du portier sénégalais, l’entraineur du SRFC a fait connaitre ses priorités en conférence de presse, ce jeudi. Julien Stéphan a confirmé être « à la recherche d'un gardien de but avant la fin du mercato ». Interrogé sur la piste menant vers Alfred Gomis du Dijon FCO, il n’a pas confirmé l’intérêt rennais. « Il y a différentes options. On laisse le directeur sportif et le président travailler là-dessus », a répondu Julien Stephan. Entre-temps, c’est Romain Salin qui a été promu N°1 dans les perches du club breton. Rennes est également en quête d'un arrière axial. Et parmi les noms cochés pour ce poste, il y a Jean-Clair Todibo qui est en manque de temps de jeu au FC Barcelone. Cependant, le coach des Rouge et Noir a démenti la rumeur sur l'ancien défenseur du Toulouse FC. « J'ai lu que c'était notre priorité. Vous n'êtes pas forcément sur la bonne piste », a-t-il indiqué.

Jeff Reine-Adélaïde n'est pas la priorité au SRFC !

Julien Stéphan a également évoqué le dossier Jeff Reine-Adélaïde. Il a confirmé l'intérêt pour le milieu de terrain de l’OL, tout en soulignant qu'il n’est pas pour l’instant la priorité en Bretagne. « On a besoin d'abord d'un défenseur central et d'un gardien de but et ensuite, s'il y a une opportunité, on la regardera », a-t-il précisé. Pour rappel, l'indemnité de transfert du joueur de 22 ans est fixée à 30 M€ et cela refroidi ses prétendants.