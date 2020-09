RC Lens Mercato : Sotoca évoque les recrues et son avenir

Florian Sotoca, attaquant du RC Lens, a évoqué son avenir sur la chaîne Téléfoot à 10 jours de la fermeture du marché des transferts de l’été, le 5 octobre.

RC Lens : Florian Sotoca, « je ne me vois pas bouger »

Promu en Ligue 1 avec le RC Lens la saison dernière, Florian Sotoca découvre véritablement l’élite avec le club nordiste. Il a la confiance de Franck Haise qui l’a déjà titularisé 3 fois en 4 matchs de championnat. Et le joueur offensif rend bien la pareille à son entraîneur, car il est décisif. Il a 2 passes décisives à son compteur en ce début de saison. Arrivé au Racing Club à l’été 2019, le joueur de 30 ans ne se sent pas concerné par un départ en cette fin de mercato. Bien au contraire, il se dit épanoui au sein de l’équipe lensoise et a décidé d’aller au bout de son contrat jusqu’en 2023. « J’ai encore 3 ans au RC Lens, je me sens très bien et je ne me vois pas bouger », a déclaré Florian Sotoca. « J’étais amateur il y a encore 6 ou 7 ans, je profite tous les jours de ma chance et de l’honneur d’être dans ce club et en Ligue 1 », a-t-il expliqué ensuite.

Florian Sotoca indique la force du Racing Club

Le RCL est 4e de Ligue 1 avec 9 points, avant son match contre le Nîmes Olympique aux Costières, dimanche (15h). Les Sang et Or ont eu l'audace d'infliger une défaite (1-0) au PSG, champion de France et finaliste de la Ligue des Champions 2020. À quelques jours du rendez-vous dans le Gard, le natif de Narbonne a montré la force du promu. « Il y a un super état d’esprit dans le groupe avec une osmose. Il y a eu des recrues dont on connaissait les qualités, mais qui sont aussi de bons gars », a fait savoir Florian Sotoca.