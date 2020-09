LOSC Mercato : L'Ajax cède définitivement Sven Botman à Lille

Quatre apparitions auront suffi à Sven Botman pour donner satisfaction à la direction du Lille OSC. Dans un communiqué, l’Ajax Amsterdam a annoncé que le LOSC avait déjà levé l’option d’achat du jeune défenseur néerlandais.

Le LOSC boucle le transfert de Sven Botman

Sven Botman est définitivement un joueur du LOSC. Recruté dans le cadre d’un prêt avec option d’achat, le défenseur de 20 ans a vu son option levée par le Lille OSC. Jeudi, l’Ajax Amsterdam a annoncé que Lille a rempli toutes ses obligations de fonds pour un transfert définitif du défenseur central. Le montant de l’opération est estimé à 8 millions d’euros. Le club néerlandais empochera un bonus en cas de plus-value sur une revente de Botman qui est désormais sous contrat avec les Dogues jusqu’en 2025. Recruté le 31 juillet, l’ancien de l’Ajax s’est vite intégré au sein de l’effectif de Christophe Galtier. Il a disputé les quatre premières rencontres du LOSC en Ligue 1 dans leur intégralité.

Adaptation réussie pour Botman au Lille OSC

Alors qu’il n’était que prêté par l’Ajax Amsterdam, Sven Botman s’inscrivait déjà sur la durée avec le LOSC. Récemment interrogé par Téléfoot, le défenseur central révélait vouloir davantage s’intégrer à Lille en apprenant le français. Le Néerlandais vise également grand pour sa première année chez les Dogues. « La compétition me ressemble et en France, Lille est une très bonne équipe qui est en lice pour le titre », avait-il indiqué. Le club nordiste réalise un bon début de saison avec deux victoires en quatre matchs de Ligue 1. Invaincus en championnat, les hommes de Galtier n’ont concédé que 2 buts et pointent à la 4e place.