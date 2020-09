OM Mercato : Après Luis Henrique, Marcos Paulo à Marseille ?

L’ OM est en train de faire un brillant mercato. Après Luis Henrique qui vient d’arriver sous ses couleurs, Marcos Paulo pourrait devenir la deuxième recrue phocéenne de ce sprint final du marché des transferts.

Marcos Paulo, le dernier gros coup de l' OM ?

L’ OM va signer Luis Henrique qui devrait être présenté au public vendredi. Le jeune brésilien de 18 ans a passé avec succès sa visite médicale préalable à son engagement. Il va signer son contrat dès ce vendredi avant d’être présenté au public olympien. Le jeune attaquant a débarqué à l’ Olympique de Marseille en fin de matinée. Dans l’après-midi, il s’est plié aux exigences de sa visite médicale avec succès. Il va donc signer son contrat avec le club pour les 5 saisons à venir. Son club d’origine percevra quelques 10 à 12 millions d’euros d’indemnité de transfert. Luis Henrique sera donc la quatrième recrue après Pape Gueye, Leonardo Balerdi et Yuto Nagatomo. Marcos Paulo pourrait cependant venir compléter le contingent.

Villas-Boas et Longoria chauds pour Marcos Paulo

Mais la venue de ce jeune brésilien, selon les dernières nouvelles, ne devrait pas clôturer le mercato de l’ OM. Les dirigeants auraient bien joué sur deux tableaux avec leur intérêt pour Marcos Paulo. À l’annonce d’André Villas-Boas de l’arrivée prochaine d’une pépite, Luis Henrique plus précisement, une confusion s’était installée avec Marcos Paulo, présenté dans le même temps comme étant le joueur qui devait signer. Une explication de la situation est venue de Simone Rovera sur le plateau de Téléfoot. Le journaliste a fait savoir que Marcos Paulo est et demeure dans les plans des dirigeants de l’ Olympique de Marseille. Le joueur de Fluminense serait apprécié par le duo Villas-Boas et Pablo Longoria. Sa venue au club phocéen est cependant conditionnée par des départs.

Les noms des possibles sortants devant réduire la masse salariale de l’ OM sont les éternels Valère Germain, Kostas Mitroglou et Marcos Paulo. En cas de transfert d’un ou deux membres de ce trio, le transfert du jeune Marcos Paulo devrait être accéléré.