ASSE Mercato : Sacrée pression anglaise pour Wesley Fofana

Lancé lors du dernier exercice par Claude Puel, Wesley Fofana a de fortes chances de finir la saison actuelle loin de l’ ASSE. Le jeune défenseur central est courtisé en Premier League. Un de ses prétendants a fixé un délai de réflexion à l’AS Saint-Étienne pour se prononcer pour ou contre le transfert de sa jeune pépite.

Un ultimatum à l’ ASSE pour Wesley Fofana

Alors qu’il vient d’entamer un nouvel exercice avec l’AS Saint-Étienne, Wesley Fofana est poussé à défendre d’autres couleurs d’ici la fin du mercato. Deux clubs de Premier League sont actuellement à la lutte pour recruter le défenseur central. West Ham et Leicester City sont les deux courtisans à l’affut pour signer le titi stéphanois. Mais comme le révèle Sky Sports, les Hammers veulent boucler le transfert de Wesley Fofana au plus vite. Le club londonien aurait donc imposé un ultimatum de 24h à l’ ASSE pour livrer sa réponse à sa proposition au sujet du jeune joueur franco-ivoirien. West Ham a déjà transmis une importante offre aux Verts. Celle-ci s’élève à 25 millions d’euros (payables en six tranches) + 11 millions d'euros de bonus.

Un obstacle de taille au départ du défenseur central ?

Pour le moment, Claude Puel se montre intransigeant au sujet d'un transfert de Wesley Fofana. Le coach de l’ASSE voudrait faire du joueur de 19 ans un titulaire dans l’axe de sa défense cette saison. Pour l'entraîneur de l' AS Saint-Étienne, il gagnerait en maturité sportive, ce qui pourrait lui ouvrir les portes des plus grands clubs européens et partant rapporter plus d'argent aux stéphanois. Mais du côté de la direction de l’AS Saint-Étienne, on voit une belle opportunité de renflouer les caisses. Les décideurs seraient intéressés par les propositions reçues d'autant plus que le joueur a déjà demandé son transfert publiquement et que sa famille met la pression pour qu'il parte.

Retenir un joueur qui ne veut pas rester n'étant pas une bonne chose, les présidents stéphanois se contenteraient bien d'encaisser un gros chèque pour son transfert. Empêcher un départ de Fofana revient à lui offrir un nouveau contrat avec des conditions salariales améliorées. Le club n'y est pas favorable et cela pourrait jouer dans la balance.