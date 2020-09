OM Mercato : 2 conditions de Florian Thauvin à Longoria

Malgré l’arrivée de Pablo Longoria, l’avenir de Florian Thauvin reste une énigme à l’ OM. Alors que les négociations pour sa prolongation bloquent, l’attaquant marseillais ne voit que deux issues de sortie.

Le point de Florian Thauvin sur sa prolongation à l’ OM

Florian Thauvin dispute-t-il sa dernière saison à l’ Olympique de Marseille ? La tendance actuelle suggère qu’on réponde par l’affirmative. Dans un entretien à L’Équipe, l’ailier a fait la lumière sur sa situation contractuelle à l’ OM. Il révèle notamment que c’est le statu quo. « Il y a eu simplement une prise de contact [avec Pablo Longoria, ndlr] », indique le champion du monde. Selon lui, les discussions pour sa prolongation de contrat auraient dû débuter « après la Coupe du monde 2018 ». Désormais, l’attaquant n’exclut pas un départ de l’Olympique de Marseille en tant qu’agent libre au terme de cette saison. « Je n’ai pas d’autre choix que d’y penser. Je n’ai pas de proposition de contrat de l’ OM », explique-t-il.

Les exigences de Thauvin à l' Olympique Marseille

Au vu de sa situation délicate, Florian Thauvin estime qu’il n’a plus que deux options pour la suite de sa carrière. « Soit je reste à l’ OM, soit je pars à l’étranger. Je vais étudier les deux options », lâche tout de go l’attaquant tricolore (10 sélections/1 but). L’ancien bastiais n’apprécie pas le traitement dont il fait l’objet à l' Olympique de Marseille. Il demande plus de responsabilités et davantage de confiance de la part de ses dirigeants. « Parce que j’ai prouvé sur le terrain, parce que j’ai de l’ancienneté au club, parce que j’ai l’expérience aujourd’hui pour assumer. L’autre domaine est financier », justifie Thauvin. De retour après une saison blanche, il réalise un bon début d’exercice 2020-2021 avec le club phocéen. Il compte deux buts et autant de passes décisives en 4 matchs de Ligue 1. Des statistiques qui auraient dû faire bouger les actuels dirigeants de l' Olympique de Marseille.