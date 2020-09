OL Mercato : Reine-Adélaïde, nouvelle offre du Stade rennais

Jeff Reine-Adélaïde (22 ans) terminera-t-il la saison actuelle à l’ OL ? Le joueur est courtisé par le Stade rennais à qui il n’est pas insensible. Le SRFC vient d’ailleurs d’accentuer la pression qu’il met sur les dirigeants lyonnais avec une nouvelle proposition.

Le Stade rennais fait un nouvel effort pour Jeff Reine-Adélaïde

Le président de l’ OL, Jean-Michel Aulas n’a pas été tendre avec Jeff Reine-Adélaïde. La raison, son joueur s’est prononcé en faveur d’un départ pour le Stade rennais qui le courtise sur ce marché des transferts. Pas fermé à son départ, l’ Olympique Lyonnais attend une offre consistante avant d’autoriser le transfert de Jeff Reine-Adélaïde. Il faut noter que le club rhodanien a déjà refusé deux propositions du SRFC de 20 et 23 millions d’euros. La direction de l’ Olympique Lyonnais n’envisage une étude d’un possible transfert de son joueur qu’en cas de proposition atteignant les 30 millions d’euros.

L' OL reste sur sa position pour le milieu de terrain

Bonne nouvelle ? Le Stade rennais vient en tout cas de rehausser son offre. Celle-ci est désormais de 25 millions d’euros, selon L’Equipe. Mais pas de chance, Jean-Michel Aulas n’a pas répondu favorablement à cette énième offre du SRFC. Il exigerait toujours la trentaine de millions d’euros avant de céder le joueur lors de ce mercato estival. Pendant ce temps, le Stade rennais a un concurrent dans le dos sur ce dossier. Le Hertha Berlin serait aussi très intéressé par Jeff Reine-Adélaïde. La formation allemande n’aurait pour le moment pas fait mieux que Rennes puisque son offre serait aussi de 25 millions d’euros.

Le SRFC toujours en pole position pour le Lyonnais

Avec l’intérêt du joueur pour le maillot du Stade rennais, les Bretons sont toujours en tête du dossier à offre égale. Petit problème, l’écurie berlinoise pourrait lui faire mordre la poussière en cas de nouvelle proposition plus importante. Le SRFC n’aurait alors pas d’autres choix que de surenchérir ou de s’aligner sur le montant proposé. La bonne nouvelle pour l’ OL est que cette rivalité entre les deux clients pourrait lui permettre d’obtenir les 30 millions d’euros fixés pour le transfert de Jeff Reine-Adélaïde. Ce joueur doute en effet des plans de Rudi Garcia. Il croit que l’entraîneur de l’ Olympique Lyonnais ne compte pas sur lui pour cette saison et veut donc se trouver une porte de sortie avant la fin du mercato estival. Avec Florian Maurice (ex-dirigeant lyonnais) et son ancien coéquipier Martin Terrier, déjà en Bretagne, le milieu de terrain de 22 ans arriverait dans un club où son intégration serait facile.