ASSE Mercato : enfin un prix pour le transfert de Fofana

Depuis l’intérêt de Leicester pour le défenseur de l’ ASSE, pas un jour ne passe sans que le nom de Wesley Fofana n’apparaisse dans les dossiers mercato. Le club anglais a fait une offre pour le recruter et West Ham est venu s’ajouter à la liste des courtisans du titi de l’ AS Saint-Étienne. Le club aurait fixé un prix.

L' ASSE fixe un prix minimum pour Wesley Fofana

L’ ASSE n’a pas l’intention de céder Wesley Fofana cet été. Toutefois, s’il devait s’y résoudre, la direction du club et son entraîneur Claude Puel aimeraient que le transfert soit bénéfique pour le club. L’ As Saint-Étienne voudra tirer le maximum d’argent de cette vente pour après s’offrir un joueur capable de combler l’absence du Franco-Ivoirien. Une offre de Leicester d’une trentaine de millions d’euros a été refusée et West Ham a relevé le niveau en offrant 35 millions d’euros. Mais à ce prix, le joueur n’est toujours pas près de s’envoler pour la Premier League. La raison, l’ ASSE ferme toujours la porte de son départ, même s’il garde désormais à l’esprit un montant minimum pour ouvrir des négociations.

Les décideurs stéphanois se seraient mis d’accord pour rejeter toutes les offres en dessous des 40 millions d’euros. Cela ne veut pas dire que Saint-Étienne vendra son joueur pour ce montant, mais qu’il commencera à envisager de façon sérieuse d’étudier la possibilité d’un transfert de Wesley Fofana. Selon le quotidien L’Équipe, Leicester, qui a commencé à faire parler de Fofana en Premier League, devrait revenir à la charge avec une nouvelle proposition. À l’approche de la fin du mercato (le 5 octobre prochain), le club britannique qui a déjà un accord avec le joueur gagnerait à remplir les exigences de l’ ASSE pour boucler le dossier.

Qui pour remplacer le défenseur à l' As Saint-Étienne ?

Les Verts, avec un montant supérieur à 40 millions d’euros, disposeront d’une meilleure surface financière pour recruter un nouveau défenseur central. Même si Claude Puel n’aura aucun mal à piocher chez les jeunes du club, il pourrait aussi recruter un joueur capable d’apporter les mêmes garanties que Wesley Fofana. Il se dit d’ailleurs que la cellule de recrutement du club a relancé certains profils de joueurs ciblés pour parer à toutes les éventualités.