PSG Mercato : Signature imminente d'un nouveau gardien ?

Le transfert d’Alexandre Letellier au PSG devrait être officialisé dans les prochaines heures. Le portier de 29 ans va signer en tant joueur libre au Paris Saint-Germain.

Letellier au PSG, une question d’heures ?

Le Paris Saint-Germain doit annoncer la signature d’un nouveau gardien « dans les prochaines heures ». Dans son édition du jour, L’Équipe assure qu’Alexandre Letellier va s’engager avec le PSG. Le quotidien sportif indique que le portier de 29 ans doit passer sa visite médicale ce vendredi avant de parapher son contrat. Formé au club de la capitale, le gardien doit signer un contrat d’un an avec Paris. Le portier arrive libre après sa pige infructueuse à l’US Orléans (Ligue 2) où il a passé six mois. Le journal révèle que Letellier disposait également des touches à l’étranger. Mais il n’a pas hésité lorsque son club formateur (qu’il a quitté en 2010 pour le SCO Angers) l’a contacté.

Letellier, les raisons d’une signature surprise

Alexandre Letellier s’apprête à revenir au PSG au moment où une place va se libérer chez les gardiens de but. Marcin Bulka a en effet fait part à sa direction de son désir de quitter le Paris Saint-Germain. Le Polonais de 20 ans veut partir gagner du temps de jeu ailleurs. Le board parisien ne compte pas le retenir et entend récupérer quelques millions cet été. Le jeune gardien entre dans la dernière année de son contrat et pourrait partir libre dans un an. C’est donc pour compenser le départ de Bulka que Paris veut rapatrier Letellier. De même, le PSG voit le recrutement de son ancien titi comme une aubaine pour respecter le quota exigé par l’UEFA. L’instance européenne met un accent sur la présence des joueurs formés localement dans les effectifs des clubs engagés en Coupe d’Europe.