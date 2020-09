PSG : Justice, Al-Khelaïfi risque gros s'il est condamné

Les ennuis judiciaires de Nasser Al-Khelaïfi en Suisse pourraient le pousser à abandonner son siège au Comité exécutif de l'UEFA et au Conseil d'Administration de la LFP, s’il est condamné.

Nasser Al-Khelaïfi, son siège à l'UEFA en jeu

Entendu par la justice suisse, Nasser Al-Khelaïfi encourt une lourde sanction s’il est jugé coupable des faits qui lui sont reprochés. Le Parquet a requis 28 mois de prison assortis de sursis contre lui. S’il est condamné par la justice suisse, le président du PSG pourrait perdre son siège au comité exécutif de l'UEFA mais également au conseil d'administration de la Ligue de Football professionnel (LFP). En attendant le jugement de l’affaire le concernant, le dirigeant qatarien pourrait tomber sous le coup de l'article 28 des statuts de l'UEFA s’il est reconnu coupable. « Le comité exécutif peut démettre de ses fonctions l'un de ses membres [...] et nommer un remplaçant pour la période restante du mandat lorsqu'il considère que cette personne a commis un manquement grave à ses obligations ou un acte de conduite inapproprié », stipule l’article ressorti par L’Équipe.

Le président du PSG va-t-il perdre sa place au CA de la LFP ?

Membre du Conseil d’Administration (CA) de la LFP, Nasser Al-Khelaïfi pourrait également être destitué de son fauteuil à la Ligue. L’article 19 des statuts de la LFP règle le cas « des personnes à l'encontre desquelles a été prononcé une sanction d'inéligibilité à temps pour manquement grave à l'esprit sportif ». D’après les extraits des statuts de la Ligue, l'article 21 bis précise bien que « dans l'hypothèse où un membre du conseil d'administration perd sa représentativité parce qu'il ne remplit plus les conditions des articles 18 et 19 [...], il cesse immédiatement de siéger au conseil d'administration ». Il faut cependant rappeler que Nasser Al-Khelaïfi est pour le moment présumé innocent. De plus, il peut faire appel de la décision même s’il est sanctionné lors du jugement qui sera rendu le 30 octobre, selon les précisions du quotidien sportif.

Les faits reprochés au dirigeant qatarien

Nasser Al-Khelaïfi (46 ans) est accusé « d'instigation à gestion déloyale aggravée » dans l'affaire liée à l'octroi de droits de diffusion des Coupes du monde 2026 et 2030 pour la zone Moyen-Orient et Afrique du Nord, à beIN Média. Il est poursuivi depuis le 14 septembre au Tribunal pénal fédéral (TPF) de Bellinzone en Suisse, en même temps que Jérôme Valcke, ex-Secrétaire général et ancien N°2 de la FIFA. Alors que le procureur réclame une condamnation de 2 ans et 4 mois pour le patron du Paris Saint-Germain, ses trois avocats suisses ont plaidé l'acquittement « plein et entier » de leur client, d'après la source.