FC Nantes Mercato : Du nouveau pour Hatem Ben Arfa

Le FC Nantes s’est mis sur les rangs pour recruter Hatem Ben Arfa, l’international français présentement sans club. Les dirigeants canaris ont de la concurrence en Ligue 1 sur ce dossier et de nouvelles informations viennent le confirmer.

Le FC Nantes connaît la réponse pour Ben Arfa

Christian Gourcuff aimerait bien compter Hatem Ben Arfa dans son effectif au FC Nantes. L’ancien joueur du PSG et du Stade rennais est sans club depuis son départ de la Real Valladolid. Il apprécie de nouveau la Ligue 1 qui est pour lui un des meilleurs championnats en Europe. Depuis, plusieurs clubs sont lancés à ses trousses, dont le FC Nantes, les Girondins de Bordeaux et dans une moindre mesure l’ASSE. Selon L’Équipe, un club aurait pris le devant dans la course à Ben Arfa. Celui-ci ne serait, malheureusement pour les Canaris, pas le FC Nantes à qui il aurait pu faire énormément de bien. Ce sont les Girondins de Bordeaux qui tiendraient la corde pour une arrivée du milieu offensif dans leurs rangs.

Valère Germain, une solution de remplie du FCN ?

Le joueur serait intéressé par une collaboration avec Jean-Louis Gasset chez les Girondins de Bordeaux. Le FC Nantes s’est déjà replié sur une autre cible en la personne de Valère Germain. Le joueur est un des indésirables à l’ Olympique de Marseille où son départ est souhaité. Les Canaris pourraient facilement obtenir son transfert et permettre ainsi à l’ OM de finaliser le dossier Marcos Paulo, le jeune brésilien courtisé par les dirigeants olympiens. Contrairement à Ben Arfa qui est un agent libre, le transfert de Valère Germain vers le FCN devrait nécessiter la sortie d'un chèque proche de 4 millions d’euros.

À noter que le monde du foot n'est plus qu'à 10 jours (5 octobre prochain) de la fin du mercato estival de cet hiver. Celui-ci a été long en raison de la pandémie de Covid-19 qui a contraint à l'arrêt certains championnats.