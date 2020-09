OM : Luis Henrique officialisé, le dithyrambe de Longoria

Dans les tuyaux ces derniers jours, la signature de Luis Henrique à l’ OM est officielle depuis ce vendredi 25 septembre. Pablo Longoria, directeur du football de l’Olympique de Marseille, n’a pas tari d’éloges pour le jeune attaquant venu de Botafogo.

Luis Henrique, 4e recrue estivale de l’ OM

André Villas-Boas avait été le premier à l’annoncer, et c’est désormais chose faite. Luis Henrique est officiellement joueur de l’ OM. L'ancien attaquant de Botafogo a signé un contrat de 5 ans avec l' Olympique de Marseille, soit jusqu’en juin 2025. Il « devient le 42e joueur brésilien à endosser la tunique blanche », selon le communiqué de l’Olympique de Marseille, qui ajoute : « Alors qu’il portait le numéro 7 à Botafogo, notamment en hommage à Garrincha, il portera le numéro 11 à Marseille. ». Selon certaines indiscrétions, les recruteurs marseillais auraient dépensé entre 10 et 12 millions d’euros pour convaincre Botafogo de leur céder le prodige de 18 ans, 4e recrue de ce mercato de l’ OM, après Pape Gueye, Leonardo Belerdi, et Yuto Nagatomo.

Mercato OM : Pablo Longoria s’enflamme pour le brésilien

Présent à la cérémonie d’officialisation du transfert de Luis Henrique, Pablo Longoria a justifié sa signature par son talent. Le directeur du football de l’ OM a expliqué que « Luis Henrique est un joueur de grand talent et d’avenir », avec « des capacités physiques importantes, une bonne qualité de dribbles, une grande percussion ». Selon le responsable espagnol, il s’agit de « qualités importantes dans le football aujourd’hui et des caractéristiques appréciées » dans l’effectif olympien. L’ancien responsable du FC Valence a insisté sur le talent de Luis Henrique en faisant remarquer qu'il a été « titulaire dans une équipe de première division brésilienne avec beaucoup de pression ». Pour lui, le Brésilien « va… amener des choses intéressantes avec ses caractéristiques ». Après avoir estimé que l’ancien de Botafogo était « un joueur prometteur » et insisté sur son profil d’attaquant polyvalent, Pablo Longoria a enfin déclaré que l’ OM « est impatient de le voir, car avec ses caractéristiques, c’est un joueur passionné qui peut transmettre des émotions ».