RC Lens Mercato : Les Lensois visent encoire un buteur

Avec ses nombreux succès, le RC Lens n’a rien d’un promu dans ce début de saison. Les responsables Lensois veulent recruter un buteur pour permettre au RCL de poursuivre sur sa belle lancée en Ligue 1 où il est à 3 victoires et une défaite en 4 matchs.

Les Lensois toujours actifs sur le mercato

Les Lensois ont pour objectif principal de se maintenir et pourtant ils se comportent dans ce début de saison comme un candidat à une place européenne. Le RC Lens pointe à la 4e place de Ligue 1 après 4 journées. Les hommes de Franck Haise tournent à plein régime avec ces résultats qui leur donnent des allures d’une équipe en lice pour une place européenne. Mais cette bonne entame de la compétition du promu n’endort pas ses dirigeants. RMC Sport fait savoir qu’en plus de Ignatus Ganago, Simon Banza, Florian Sotoca et Corentin Jean, les Lensois voudraient recruter encore en attaque avant la fin du mercato (le 5 octobre 2020).

Le RC Lens veut anticiper les coups durs

Au sein de la direction du RCL, les responsables réfléchiraient en ce moment à cette possibilité. Les dirigeants du RC Lens redoutent un courant d’air dans cette saison en cas de fatigue de certains attaquants titulaires. Attirer un buteur supplémentaire en attaque lensoise est pour eux la meilleure solution pour éviter la ruine des efforts de ce début de saison. Le club lensois se déplace sur le terrain de Nîmes Olympique le dimanche dans le cadre de la 5e journée de Ligue 1. Une occasion de plus pour les protégés de Franck Haise de confirmer leurs bonnes performances.