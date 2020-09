AS Monaco Mercato : Jean-Eudes Aholou retourne à Strasbourg

Jean-Eudes Aholou part de l’AS Monaco pour retrouver le RC Strasbourg. Comme pressenti, il sera prêté officiellement à son ancien club dans les prochaines heures, selon L’Équipe.

Accord entre l'AS Monaco et le RC Strasbourg pour le prêt d'Aholou

L’AS Monaco et le RC Strasbourg ont trouvé un accord pour le prêt de Jean-Eudes Aholou, d’après le quotidien sportif. Les deux clubs et le milieu défensif se sont entendus sur un prêt sec d'une saison. Le joueur de 26 ans « a fait ses adieux à ses coéquipiers ce vendredi à l'entraînement ». Il est attendu à Strasbourg pour y passer sa visite médicale, avant l’officialisation de son retour en Alsace. Ayant démarré la nouvelle saison avec le club du Rocher en disputant deux bouts de matchs contre le Stade de Reims (3 minutes) et le FC Metz (31 minutes) en Ligue 1, c’est finalement au RCSA que l’international ivoirien va finir l’exercice 2020-2021.

Aholou revient au RCSA deux ans après son départ !

Jean-Eudes Aholou a porté les couleurs du RC Strasbourg lors de l’unique saison 2017-2018. C’est d’ailleurs le club alsacien qui l’a transféré à l’AS Monaco en juillet 2018 contre un chèque de 14 M€. Le joueur de 26 ans a signé un long contrat de 5 ans jusqu’en juin 2023, mais il n’a pas réussi à s’imposer dans l’équipe de la Principauté. Après sa saison 2018-2019 moyenne marquée par 17 matchs seulement disputés en Ligue 1, le natif d'Abidjan (Côte d'Ivoire) a été prêté à l’ASSE lors de l’exercice 2019-2020 stoppé par la pandémie de covid-19. Revenu sur le Rocher cet été, il ne rentre pas dans les plans de Niko Kovac, le nouvel entraineur des Monégasques. Ce qui justifie son nouveau prêt.