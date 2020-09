Barça : Messi et Neymar taclent Bartomeu pour Luis Suarez !

Lionel Messi et Neymar ne sont pas contents du traitement infligé par le Barça à Luis Suarez. Ce dernier a été transféré à l’Atlético Madrid, alors qu'il souhaitait aller au bout de son contrat en Catalogne.

Lionel Messi en veut à la direction du Barça pour Luis Suarez

Luis Suarez a été chassé du FC Barcelone à la grande surprise de Lionel Messi et Neymar. L’attaquant uruguayen souhaitait poursuivre son aventure en catalogne, mais il a été poussé dehors par les dirigeants. Il a été cédé à l’Atlético Madrid pour 6 M€, alors qu’il était dans sa dernière année de contrat. Dans un message sur son site internet, le Barça a remercié son ex-buteur « pour son engagement, tout en lui souhaitant bonne chance pour le futur ». Ami de Luis Suarez, Lionel Messi n’a pas caché sa colère vis-à-vis des responsables des Blaugrana qui ont méprisé selon lui le joueur de 33 ans. « Tu méritais de partir comme le joueur que tu es : un des plus importants de l'histoire du club, après avoir accompli des choses importantes collectivement comme individuellement… », a écrit le capitaine du FC Barcelone sur son compte Instagram. Pour ce dernier, les dirigeants catalans ont été méchants avec leur ancien N°9 « viré comme ils l'ont fait ». Déçu, Lionel Messi a martelé : « la vérité, c'est qu'à ce stade, plus rien ne me surprend ».

Neymar étonné de la décision du Barça vis-à-vis de Suarez

Neymar aussi est surpris de la manière dont Luis Suarez a été traité. Dans un commentaire laissé sur le message de la Pulga, la star du PSG a taclé la direction au Barça. « Incroyable ! Comment ils font les choses », s’est-il exclamé ! Notons que le Brésilien de 28 ans a porté les couleurs des Blaugrana entre 2013 et 2017 à coté de l’avant-centre uruguayen arrivé en Catalogne en juillet 2014. Pour mémoire, Luis Suarez est le 3e meilleur buteur de l'histoire du FC Barcelone. Il a inscrit 198 buts en 283 matchs toutes compétitions confondues, et a remporté 13 titres en 6 ans avec les Blaugrana.