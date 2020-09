LOSC : Des tensions au sommet, Luis Campos sur le départ

Luis Campos n’exclut pas de quitter le LOSC dans les prochains jours. Le Portugais ne serait pas d’accord avec Marc Ingla, directeur général de Lille OSC.

Conflit d'autorité entre Luis Campos et Marc Ingla ?

Connu pour être le très respecté conseiller de Gérard Lopez, Luis Campos ne détient pour autant pas tous les pouvoirs au LOSC. Obligé de collaborer avec le directeur général Marc Ingla, l’ancien Monégasque ne se sent pas écouté et « déplore toujours, en privé, le fonctionnement à deux vitesses », à en croire L’Équipe. Le quotidien sportif assure que le responsable portugais « réclame des changements dans ce domaine depuis longtemps sous peine d’envisager de cesser toute collaboration ». Une menace à ne pas prendre à la légère, car Luis Campos « n’a plus mis les pieds au domaine de Luchin depuis trois semaines ». Une éventuelle future crise dont le LOSC n’a pas besoin en ce début de saison.

Quel début de saison pour le LOSC ?

La crise qui se profile à la direction pourrait tout chambouler, alors que le LOSC réalise un bon début de saison. Invaincus depuis le début de la saison, les Dogues enregistrent 2 victoires et 2 nuls. Très ambitieux cette saison, les joueurs de Christophe Galtier visent le podium au soir de la 38e et dernière journée de Ligue 1 pour retrouver la Ligue des champions. Mais les Dogues pourraient perdre le fil si la crise éclate entre Luis Campos et Marc Ingla. Le président Gérard Lopez doit se dépêcher de régler la situation.