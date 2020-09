RC Lens : Ligue 1, des nouvelles de Seko Fofana avant Nîmes

L’entraineur du RC Lens a donné des nouvelles de Seko Fofana, blessé lors la victoire sur les Girondins de Bordeaux (2-1), le 19 septembre dernier. Franck Haise a également fait le point sur l'infirmerie avant le match contre le Nîmes Olympique.

RC Lens : Seko Fofana, Haise confirme sa rechute

Le RC Lens avait fait un point médical dans lequel il a donné des nouvelles de Seko Fofana, mercredi. « Il est victime d’une rechute aux ischio-jambiers de même gravité que sa lésion musculaire précédente. La durée de son indisponibilité n’est pas encore déterminée », avait indiqué le Racing Club. Deux jours plus tard, la situation du milieu de terrain n’est pas améliorée selon Franck Haise. L’entraineur du club promu a confirmé une rechute pour le milieu de terrain. « Seko Fofana a vécu une rechute lors du match contre Bordeaux », a-t-il déclaré en conférence de presse d’avant-match. L'Ivoirien de 25 ans était entré en cours de jeu à la place de Cheick Doucouré (63e), face aux Girondins.

Cheick Traoré, Michelin et Boli aussi indisponibles

En plus de la recrue estivale arrivée de l’Udinese, le RC Lens ne peut pas compter sur Cheick Traoré (tendon d’Achille) et Clément Michelin (entorse à la cheville) pour le match contre le Nîmes Olympique, dimanche (15h) aux Costières. Bien qu’ayant repris l’entraînement collectif avec un programme aménagé, Charles Boli est également indisponible pour le déplacement dans le Gard. En revanche, Massadio Haïdara et Loïc Badé devraient faire leur retour dans le groupe de Franck Haise.