Stade Rennais : Un cas suspect de covid-19 avant l'ASSE

Le Stade Rennais a annoncé dans un communiqué qu'il a enregistré un cas suspect de Covid-19 au sein de son effectif, à moins de 24 heures de son match contre l’ASSE.

Stade Rennais : un joueur suspecté de covid-19

Le Stade rennais se déplace sur le terrain de l’ASSE ce samedi (coup d’envoi à 17h), pour la 5e journée de Ligue 1. À quelques heures de ce rendez-vous entre le leader du championnat et son dauphin, le club breton suspecte un cas de covid-19 au sein de son équipe. « Les tests réalisés dans le cadre du protocole d’avant-match pour le déplacement à Saint-Étienne ont révélé une suspicion de cas de COVID-19 dans l’effectif professionnel », a communiqué l’équipe de Julien Stéphan. Le Stade Rennais a précisé ensuite que « le joueur a été automatiquement mis en isolement et reste en contact permanent avec le staff médical ».

Le match contre l'ASSE menacé ?

Notons que même en cas de résultat positif du test passé par le joueur suspecté, le match SRFC - AS Saint-Étienne ne sera pas vraiment compromis, du moins pas pour l’instant. Le protocole sanitaire est désormais plus souple. En effet, si 20 joueurs sont négatifs sur un effectif de 30, il n’y a pas de report de match. Précédemment, la LFP avait fixé le nombre de cas positifs dans une équipe à 4 pour décider du report de la rencontre. Ce fut le cas de l'OM dont la confrontation avec l'ASSE, initialement prévue le 23 août dernier en ouverture de la 1ère journée de Ligue 1, avait été reportée. Steve Mandanda, Maxime Lopez, Jordan Amavi et Valentin Rongier avaient été testés positifs.