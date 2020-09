Real : Bale répond à ses détracteurs et rassure Tottenham

Gareth Bale a été prêté à Tottenham par le Real Madrid. Dans un entretien accordé à Sky Sports, l’attaquant gallois est revenu sur ses derniers moments compliqués chez les Madrilènes et sur ses ambitions pour les Spurs.

Aucun regret de Gareth Bale pour ses difficultés au Real Madrid

Dans le dur au Real Madrid ces dernières saisons, Gareth Bale est finalement retourné à Tottenham sur la base d’un prêt d'une saison. Pour ses détracteurs, c’est bon débarras, les Madrilènes ont mis trop de temps pour se séparer du Gallois. Pourtant, l’ailier a remporté deux titres de Liga et quatre titres de Ligue des champions avec les Merengue avant d’être victime de blessures à répétition. Des blessures qui ont eu un effet négatif sur ses performances ces dernières saisons. Interrogé sur ses difficultés au Real Madrid, où il était devenu indésirable, l’international gallois a évité la polémique avec ses détracteurs. Il a seulement assuré qu’il n’avait « aucun regret » pour son passage chez les Merengue. L'ancien joueur de Southampton FC déclare qu’il « essaie juste de jouer au football… » et que « tout ce qui est dit à l’extérieur est hors de » son contrôle. « Comme je l’ai dit, je n’ai aucun regret sur ce que j’ai fait, quoi qu’on en dise, c’est leur avis », a-t-il insisté. Pour Gareth Bale, l’important, c’est l’opinion qu’il a de lui-même et la confiance de sa famille.

Quelles ambitions du Gallois pour Tottenham ?

Gareth Bale est finalement retourné à Tottenham, où il avait brillé avant d’être transféré au Real Madrid contre un chèque de près de 100 millions d’euros, le record à l'époque (été 2013). Son retour dans l’écurie londonienne n’est qu’un prêt et le joueur reste sous contrat avec le club espagnol jusqu’en juin 2022. Mais pour son grand retour chez les Spurs, le Gallois a d’abord remarqué que Tottenham « a un nouveau stade, le club lui-même est meilleur, ils font mieux en Premier League chaque année ». Évoquant ses ambitions pour la formation de Premier League, le Madrilène veut « juste amener quelque chose ». Le joueur de 31 ans veut « essayer d’apporter un peu plus à l’équipe et essayer de progresser encore plus et continuer à pousser dans la bonne direction ». Sûr de sa condition physique et de son talent, Gareth Bale a « juste hâte de jouer au football, de jouer avec l’équipe, de faire du mieux » qu’il peut pour « aider l’équipe et faire une belle saison ensemble ». Les défenseurs de Premier League sont prévenus.