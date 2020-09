OGC Nice Mercato : Patrick Burner rejoint Nîmes (Officiel)

Patrick Burner n’arborera plus le maillot de l’ OGC Nice cette saison. Le jeune latéral droit reste en Ligue 1 et va poursuivre sa carrière au Nîmes Olympique.

Patrick Burner quitte l’ OGC Nice pour le Nîmes Olympique

Évoqué il y a quelques jours, le départ de Patrick Burner de l’ OGC Nice a été officialisé vendredi. Comme attendu, le latéral droit s’est engagé avec le Nîmes Olympique. Les Crocos ont officialisé l’arrivée de leur recrue dans un communiqué partagé sur leurs différentes plateformes. On apprend que le joueur de 24 ans a signé un contrat de 4 ans, soit jusqu’en 2024. Avec le retour de Youcef Atal et l’arrivée de Jordan Lotomba, il avait peu de chances de disposer d’un temps de jeu considérable chez les Aiglons. Il a pris part à 22 matchs la saison dernière, dont 17 en tant que titulaire. Cette saison, il n’avait disputé qu’une seule minute de jeu avec le Gym. Partir de l’ OGC Nice semblait la meilleure issue pour Burner.

Quatrième renfort pour Jérôme Arpinon

En signant Patrick Burner, le Nîmes Olympique s’offre sa quatrième recrue estivale. Baptiste Reynet, Andres Cubas et Birger Meling avaient rejoint le club gardois quelques semaines plus tôt. Pour le moment, la mayonnaise tarde à prendre pour l’équipe de Jérôme Arpinon. Mis à part un succès éclatant (4-0) lors de la 1re journée, les Crocos ont enchaîné les contreperformances (2 défaites et un nul). Ils ne pointent qu’à la 15e place après quatre journées de Ligue 1.