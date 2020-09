Foot Mercato FCN : Le FC Nantes cible 2 joueurs de Charleroi

L’actualité foot mercato n’a pas quitté les Unes des médias et le FC Nantes non plus n’a pas cessé ses emplettes. Le club de Waldemar Kita est en pleine recherche de joueurs dans ce sprint final du marché des transferts. De nouvelles pistes se seraient révélées.

Foot Mercato : Le FCN n’a pas dit son dernier mot

Le 5 octobre prochain, il en sera théoriquement terminé de l’ambiance autour de l’actualité foot mercato en France. Tous les clubs commenceront à véritablement se concentrer sur la longue saison qui se dresse devant eux. Mais même avant cette date, certains clubs en manque de moyens ont déjà refermé leurs rideaux sur le marché des transferts, ce qui n’est toutefois pas le cas pour le FC Nantes. Les Canaris recherchent toujours activement de nouveaux joueurs. Le directeur sportif du FCN, Mogi Bayat, est toujours à l’affût de la moindre bonne affaire. Il pourrait justement avoir repéré de jolis coups en Belgique. En effet, lors du match de Ligue Europa qui a opposé Charleroi au Partizan Belgrade (2-1) hier jeudi, Mogi Bayat était dans les tribunes avec son président Waldemar Kita. Si au premier abord cette présence a pu sonner comme une envie des deux hommes d’assister à un bon match de foot, elle peut aussi s’expliquer d’une différente façon. Dans le fond, le premier pourrait avoir décidé de montrer à l’œuvre au deuxième des joueurs récemment repérés afin d’obtenir son accord pour les attirer au FCN.

Deux joueurs ciblés par le FC Nantes ?

Le FC Nantes est donc loin de sortir des sujets de l’actualité foot mercato avant l’heure. Mohamed Toubache-Ter, l’Insider croit savoir que deux joueurs intéressent les dirigeants du FC Nantes. Il a posté sur Twitter : « En compagnie de son DS préféré en la personne de Mogi Bayat, Waldemar Kita a assisté à la belle victoire de Charleroi face au Partizan Belgrade, hier soir !! Il y a des joueurs intéressants, partout… » Des noms de Joris Kayembé, ancien joueur du FCN, et de son coéquipier Kaveh Rezaei viennent de filtrer. Ces deux joueurs seraient dans le viseur des Nantais à l’approche de la fin du mercato estival.