OL Mercato : Stevan Jovetic de l’AS Monaco dans le viseur ?

L’ OL se prépare au départ de Moussa Dembélé et Memphis Depay avant la fermeture de la fenêtre estivale. Et pour remplacer éventuellement l’un de ces deux attaquants, le club rhodanien songerait à Stevan Jovetic de l’AS Monaco.

L'OL aurait des vues sur Stevan Jovetic

Moussa Dembélé et/ou Memphis Depay est en instance de transfert de l’OL d’ici le 5 octobre, date de clôture du mercato. En cas de départ de l’un de ces deux attaquants, les décideurs de l’Olympique Lyonnais auraient coché le nom de Stevan Jovetic sur leur calepin. D’après les indiscrétions de la chaîne Téléfoot, le profil de ce dernier plaît au staff technique des Gones. Non qualifié pour la Ligue des champions et la Ligue Europa, Lyon n'osera pas se lancer à la recherche d’un top joueur pour remplacer Moussa Dembélé ou Memphis Depay. D'ailleurs leurs départs pourraient se faire dans les toutes dernières heures du mercato. Dès lors, l’OL n’aura pas assez de temps pour aller chercher une grosse pointure. Par conséquent, le Monténégrin en difficulté sur le Rocher serait une cible plus accessible pour les Lyonnais.

Quel est le tarif de Stevan Jovetic ?

Stevan Jovetic est dans sa dernière année de contrat à l’AS Monaco et Niko Kovac ne compte pas sur lui. Pour preuve, il a fait trois brèves apparitions lors des 4 premières journées de championnat. Entré à chaque fois en toute fin de match, le joueur de 30 ans n'a cumulé que 16 minutes de temps de jeu. Arrivé dans la Principauté en août 2017, il compte 47 matchs sous le maillot monégasque pour 14 buts et 4 passes décisives. La cible de l’OL avait coûté 10,5 M€ à l’AS Monaco. Actuellement, sa cote est évaluée à 6,5 M€.